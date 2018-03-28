Журналист «Красного Севера» проверил, как организована безопасность в кинотеатрах Ноябрьска

В Ноябрьске два кинотеатра. Один муниципальный, второй, — «Парк Синема» — находится в самой крупной торговой точке на рынке «Север». В каком состоянии в них запасные выходы, как работают системы оповещения и кто отвечает за безопасность зрителей, выясняла корреспондент «КС».

Кинотеатр «Русь»

Только начались школьные каникулы, в фойе «Руси» группа первоклашек из школы № 14. Педагог Галина Назарова говорит, что на сеансы в муниципальный кинотеатр детей приводит регулярно. После трагедии в Кемерове у сопровождающих неспокойно на душе, они внимательно осматривают кинозал, фиксируют наличие запасных выходов.

— При организованных выходах на какие-либо мероприятия на пять школьников положен один сопровождающий, — объясняет Галина Юрьевна. — Дети не остаются одни ни на минуту, в кинозале с ними всегда есть взрослые. Мало ли что может случиться… Не понимаю, как в Кемерове могли оставить школьников одних в зале.

В разговор включается администратор «Руси». Женщина просит не называть ее фамилию в газете.

— У нас тоже такие посетители есть, — возмущенно говорит она. — Бывали случаи, когда родители пытались усадить на сеанс в кинозале трехлеток, а сами порывались уйти в магазины. Мы таких останавливали, возвращали к детям — здесь не центр присмотра за малышами.

На посту администратора пульт, на нем видны все помещения кинотеатра. Если горят зеленые лампочки — все нормально, красные — случилось возгорание. Во время сеанса в зале всегда находятся сотрудники кинотеатра, запасные выходы открыты, в большом зале их три, пожарная сигнализация, как утверждает Владимир Иванович, исправна. За этим следит обслуживающая организация.

— Мы не ставим перед собой задачу только зарабатывать деньги, — утверждает заместитель директора кинотеатра Владимир Перегородцев. — У нас муниципальное учреждение, мы оказываем услуги населению. Поэтому у нас вовремя проходят плановые и внеплановые проверки, инструктажи, обучение сотрудников в специализированных центрах. Возгораний в «Руси» не было ни разу.

Владимир Иванович объясняет: случись ЧП — автоматически сработает система голосового оповещения. Затихнет звук транслируемого фильма, и включится запись с инструкцией при пожаре, которую будет слышно во всех уголках кинотеатра.

— Сотрудники знают, что нужно делать и как пользоваться гидрантами, огнетушителями, — заверяет Перегородцев. — Над сценой есть система водного пожаротушения. В случае пожара стена воды отсечет сцену от зрительного зала. Конечно, в экстремальных ситуациях люди действуют по-другому, чем во время учений и тренировок, могут и руки затрястись, когда надо быть абсолютно собранным. Паника — самое страшное при эвакуации, поэтому мы до автоматизма отрабатываем действия сотрудников в случае ЧП.

Кинотеатр «Парк-Синема»

«Парк-Синема» занимает крыло рынка «Север», есть переход в гардероб, туалет и торговые ряды.

В нем три зала: на 30, 40 и 80 мест. Директор кинотеатра Елена Якимчак рассказывает, что, случись пожар, дверь на рынок автоматически закроется, потоки эвакуируемых людей не должны пересекаться и создавать давку. Зрители смогут выйти только на улицу, а покупатели с рынка покинут помещение через выходы в торговом зале.

— Запасные выходы открыты, их никогда не запирают, наши сотрудники обучены правильно действовать в любой ситуации, — заверяет она.

Действительно, кинозал невозможно закрыть снаружи, замков попросту нет. Коробки со средствами огнетушения находятся на положенных местах, билетер во время сеанса «сторожит» дверь. На потолках установлена порошковая система тушения огня.

— У нас тоже часто бывают случаи, когда родители оставляют детей в кинозале, иногда совсем маленьких, и уходят за покупками. По закону мы никак не можем на это повлиять, взрослые несут за своих детей ответственность. Только сделать замечание и предупредить, что так поступать не нужно. С организованными группами я такого не припомню, — заключает собеседница.

Владимир Перегородцев: Все входы во время киносеансов и концертов должны быть открыты, сотрудники находиться на своих местах, а средства технической безопасности быть в исправности. Цена безответственности слишком велика.

В кинотеатрах Ноябрьска соблюдены все меры безопасности, утверждают их руководство и сотрудники.