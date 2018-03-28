Службы ЖКХ Москвы готовы к весеннему паводку

«Все городские службы готовы встретить весенний паводок и будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния. На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью порядка 18,1 тыс. куб. м в час и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тыс. куб. м в час. На круглосуточное дежурство готовы заступить более 1,2 тыс. специалистов, а это более 350 бригад, и 250 единиц техники», — сказал Пётр Бирюков.

В сообщении отмечается, что специалисты «Москоллектора» очистили более 770 км подземных коммуникаций.