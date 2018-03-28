Собачий центр. Бизнесмен «подарил» жене пункт содержания бродячих собак

Центр временного содержания животных в Кудымкаре начал свою работу 1 марта. Ранее отловом в городе никто не занимался, но стерилизацию и кастрацию безнадзорных собак проводил приют для животных «Милосердие». На конкурс по контракту на отлов эта НКО не заявлялась.

История создания центра для животных — романтичная. О том, как муж «подарил» жене на день Святого Валентина приют для собак — в материале «АиФ-Прикамье».

Как подарок на 14 февраля

Бизнесмен Сергей Отинов стал единственным участником, заявившимся на конкурс по этому контракту. Его жена Ольга Епина неравнодушна к судьбам беспризорных животных.

«14 февраля муж принес документы, контракт, по которому мы с этого дня будем заниматься отловом и временным содержанием. Получилось как подарок на 14 февраля, но это просто совпадение. Мы решили этим заниматься потому, что в нашем дворе очень много беспризорных животных. Это дало нам толчок. Муж бизнесмен, занимается разными контрактами, и мы решили взяться за этот контракт тоже. Получить его было несложно, мы заявились одни. Мы, наверное, самые ненормальные люди, за него никто не берется, потому что он не очень выгоден для бизнесменов», — говорит Ольга.

«Ранее полномочия по отлову и временному содержанию животных были краевые. Некоторое время назад они были переданы городу. В 2018 году на решение проблем безнадзорных животных в Кудымкаре из краевого бюджета выделено 2,2 миллиона рублей. В феврале текущего года администрацией города Кудымкара заключён контракт на отлов безнадзорных животных, их транспортировку, учёт и регистрацию, содержание, лечение, кастрацию или стерилизацию и в случае необходимости — эвтаназию», — сообщили в мэрии Кудымкара. При этом эвтаназия проводится только при неизлечимом заболевании, в частности, бешенстве, и только на основании медицинского заключения.

В мэрии пояснили, что «в рамках контракта подрядчик отлавливает безнадзорных животных и направляет в пункт временного содержания». Если за два месяца нахождения в центре «животное никто не забирает или не удастся пристроить к новым владельцам, их передают в приют для бездомных животных».

Семейный подряд

Сергей и Ольга арендуют площадь с двумя боксами и тёплым домиком для центра временного содержания животных. Сотрудники центра в основном члены семьи Ольги и Сергея. «Семейный подряд, работаем бесплатно. Я занимаюсь уборкой, чисткой боксов, выгулом собак, документами», — поясняет Ольга. А вот охрана и люди, которые ловят собак, получают зарплату.

Пока центр заполнен не полностью. Кроме того, нескольким щенкам, которые прошли вакцинацию, уже нашли новых хозяев, поэтому места в скором времени освободятся.

«Сейчас у нас 68 собак, из них 18 щенков. У каждого животного своя будка, подстилка, сено, ведро с водой. Животных ещё принимаем, несколько мест есть, но немного. Несколько собак уже должно уйти, потому что для них нашлись хозяева. Мы держим собак 15 дней, а на 16 отдаём хозяевам. 15 дней — это карантин. За это время мы собаку дегельминтизировали, вакцинировали от бешенства. Если собаке нашёлся хозяин, на 16 сутки отдаём ему, если нет, то кастрируем или стерилизуем и надеваем на правое ухо бирку с регистрационным номером. Далее держим её до двух месяцев, пока не передадим хозяину. На улицу обратно эта собака уже не выпускается. Изо всех сил будем стараться найти хозяина и стареньким и молодым», — рассказывает Ольга.