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Вячеслав Рыжов — новый глава Камешковского района
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Вячеслав Рыжов — новый глава Камешковского района 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
На заседании депутатов совета Камешковского района был избран новый глава муниципального образования. Напомним, что в сентябре прошлого года депутаты исключили из партии «ЕР» главу района Дмитрия Бутрякова за то, что тот отказался подписывать контракт с новым сити-менеджером Камешковского района Анатолием Курганским.
Спустя месяц Бутряков был смещен с поста главы района решением 10 депутатов (из 15 народных избранников). Низложеный глава попытался отменить решение депутатов через суд, но его апелляция так и не была удовлетворена.
Почти полгода пост главы с приставкой «и.о.» занимал единоросс Александр Назаров. Правда, доверие своих партийцев временный глава, похоже, не оправдал. Как мы уже рассказывали, Назаров часто принимал сторону оппозиционных депутатов (в первую очередь, вышеупомянутого Бутрякова и еще одного нардепа — Александра Леонтьева). По спорным вопросам (читайте статьи «Целую улицу выкинули из деревни в лес» и «Курганскому не хватило голоса», Назаров не шел на поводу у фракции «ЕР» и порой даже смел перечить самому Курганскому.
Неудивительно, что вчера на заседании райсовета фракция «Единая Россия» предложила другую кандидатуру, утвержденную районной конференцией партии «ЕР» — Вячеслава Геннадьевича Рыжова, генерального директора Камешковского АТП.
В противовес Рыжову депутат Леонтьев предложил вторую кандидатуру — и.о. главы Александра Назарова, пояснив, что многие депутаты доверия к нему не утратили.
Рыжов пояснил коллегам, что возглавить район он был морально готов еще полгода назад, когда его кандидатура также рассматривалась. Директор АТП пояснил, что в «боях местного значения» он постарается найти консенсус между двумя обособленными группами депутатов.
Рыжова спросили: как он отреагирует на факты из расследования оппозиционных депутатов о нецелевом расходовании муниципальных грантов на общую сумму 1,5 млн рублей, выданных в прошлом году депутату Дудорову и его друзьям.
Рыжов парировал, мол, конкретных фактов он так и не увидел. Оппозиционных депутатов такая позиция не устроила, они поняли, что диктовать условия фракции «ЕР» и новому главе будет вышеупомянутый глава райадминистрации Анатолий Курганский. Впрочем, Рыжов поспешил заверить нардепов, что превыше всего для него и для фракции «ЕР» — жизнь района, а не частное мнение сити-менеджера.
Поинтересовались нардепы и тем, кто является непосредственным начальником Рыжова (глава района трудится в совете на общественных началах, без заработной платы).
Вячеслав Геннадьевич пояснил, что его непосредственным руководителем является директор департамента земельных и имущественных отношений администрации Владимирской области Александр Сердюков — 61% акций Камешковского АТП принадлежит обладминистрации.
Для победы Рыжову требовалось набрать 8 голосов из 12 присутствующих на заседании депутатов. Именно столько он в итоге и набрал. Более подробно посмотреть, как выбирался новый районный глава, можно в нашем видеосюжете.
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