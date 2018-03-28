Ещё
Баг Vagrant позволяет получить доступ ко всей файловой системе хоста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Баг Vagrant позволяет получить доступ ко всей файловой системе хоста 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Во время экспериментов с VirtualBox эксперт наткнулся на серьезную уязвимость. Оказалось, что при запуске непривилегированной программы внутри Vagrant box (файл с полностью настроенной и готовой к использованию виртуальной средой), можно получить доступ на чтение и запись ко всей файловой системе.
Проблема кроется не в VirtualBox, а в неправильной конфигурации Vagrant. Исследователь также отметил, что это известный баг. Если вы используете ненадежный код внутри Vagrant box, вы должны явно указать переменную VAGRANT_DISABLE_VBOXSYMLINKCREATE, например, добавив:
export VAGRANT_DISABLE_VBOXSYMLINKCREATE=1  В файл.profile/.zprofile.
Vagrant по умолчанию устанавливает флаг SharedFoldersEnableSymlinksCreate для каждой синхронизированной папки, которую он создает. Причем vagrant share включена в каждом Vagrant box по умолчанию, если явно не указано обратное:
config.vm.synced_folder ". ", «vagrant», disabled: true
«В документации могли бы более четко прописать последствия активации этого флага. Похоже, разработчики Vagrant полагают, что все боксы являются безоговорочно доверенными, однако это противоречит моим понятиям о безопасности. От Vagrant я ожидаю те же гарантии безопасности, которые предоставляет VirtualBox», — пишет специалист.
Общие папки в VirtualBox реализованы как служба HGCM (Host-Guest Communication Manager). HGCM включает довольно простой протокол RPC, через который гость может совершать вызовы функций, благодаря этому механизму реализовано несколько других фичей VirtualBox, завязанных на взаимодействии с гостем: совместное использование буфера обмена, Drag-and-drop и 3D-ускорение.
Чтобы инициировать вызов HGCM, например, читать или записывать файл внутри общей папки, запрос должен быть отправлен на специальное устройство VMM (Virtual Machine Monitor), доступное для каждой виртуальной машины через PCI. Для этого обычно требуются привилегии ядра.
Тем не менее, если установлены дополнения VirtualBox для гостя, запросы могут быть сделаны с помощью драйвера VBoxGuest, который открыт для доступа извне (т.е. непривилегированных процессов). Поскольку синхронизированные папки Vagrant используют возможности общих папок, боксы Vagrant обычно поставляются с уже добавленными дополнениями.
Эта уязвимость получила идентификатор CVE-2018-2693, «повышение привилегий».
Anti-Malware.ru: последние новости
СёрчИнформ расширяет свое присутствие на рынке ЮАР NIST выпустил второй том рекомендаций по обеспечению киберустойчивости Cложная шпионская программа Slingshot использовалась правительством США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово160
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1053
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово111
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»23
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»191
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:00
В Багратионовском проезде появится новая площадь
Новости Москвы
20:01
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Новости Москвы
20:01
На станции метро «Коньково» ремонтируют лестницы
Новости Москвы
00:54
Москва готова к весеннему паводку
Новости Москвы
03:01
Названа дата таяния снега в Москве
Погода Новости Москвы
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение