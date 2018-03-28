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Объем перевезенных грузов в сообщении Беларусь-Литва в 2017 году вырос на 15%
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Объем перевезенных грузов в сообщении Беларусь-Литва в 2017 году вырос на 15% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В Минске 22 марта состоялись переговоры руководителей Белорусской железной дороги и АО «Литовские железные дороги». Белорусскую сторону представлял начальник БЖД Владимир Морозов, литовскую — генеральный директор АО «Литовские железные дороги» Мантас Бартушка.
"Участники встречи подвели итоги работы по перевозкам грузов в сообщении Беларусь-Литва в 2017 году, обсудили перспективы их развития в 2018 году. В 2017 году сформировалась положительная динамика роста объемов грузовых перевозок во ввозе, вывозе и транзите. Так, объем перевезенных грузов по белорусско-литовским межгосударственным стыковым пунктам за 2017 год составил 33,4 млн т, или 115% к 2016 году", — отметили в пресс-центре.
Состоялся обмен информацией о работе по привлечению новых грузопотоков, в том числе за счет оптимизации тарифных условий на перевозки грузов. Стороны отметили важность координации совместных действий по созданию привлекательных условий для развития железнодорожных перевозок в сообщении Беларусь-Литва-Калининградская область России. Также были затронуты вопросы перевозки контейнеров поездом комбинированного транспорта «Викинг» и применения электронных юридически значимых документов при перевозке порожних и груженых вагонов и контейнеров.
"Что касается пассажирских перевозок, по итогам работы за 2017 год в сообщении Беларусь-Литва международными пассажирскими поездами перевезено 285,9 тыс. пассажиров, это на 4,7% меньше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что более 106 тыс. проездных документов в этом сообщении (37,4%) были оформлены с использованием интернета. Участники встречи обозначили направления дальнейшего взаимодействия по привлечению пассажиропотока", — рассказали в БЖД.
Также программой мероприятия было предусмотрено обсуждение вопросов организации приема/передачи грузовых поездов, вагонов и контейнеров через пограничные железнодорожные переходы, работы локомотивов и локомотивных бригад на приграничных участках, взаимодействия в производственной сфере.
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