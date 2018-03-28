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Двух предпринимателей в Тоншаевском районе оштрафовали за загрязнение лесов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двух предпринимателей в Тоншаевском районе оштрафовали за загрязнение лесов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Двое индивидуальных предпринимателей в Тоншаевском районе оштрафованы за нарушение законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как было установлено прокуратурой в ходе проведенной проверки, предприниматели, являющиеся арендаторами леса, заготавливали древесину с нарушениями правил санитарной безопасности. Они регулярно оставляли на участках мусор, в том числе пустые канистры, металлические банки и пластиковые бутылки. По данным фактам прокуратура возбудила три административных дела, два из них в отношении одного арендатора.
Напомним, в Борском районе расследуют незаконную вырубку 30 сосен.
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