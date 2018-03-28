Двух предпринимателей в Тоншаевском районе оштрафовали за загрязнение лесов

Двое индивидуальных предпринимателей в Тоншаевском районе оштрафованы за нарушение законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. Как было установлено прокуратурой в ходе проведенной проверки, предприниматели, являющиеся арендаторами леса, заготавливали древесину с нарушениями правил санитарной безопасности. Они регулярно оставляли на участках мусор, в том числе пустые канистры, металлические банки и пластиковые бутылки. По данным фактам прокуратура возбудила три административных дела, два из них в отношении одного арендатора. Напомним, в Борском районе расследуют незаконную вырубку 30 сосен.