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Диана Арбенина показала редкий снимок с отцом и обратилась к нему в день его рождения
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Диана Арбенина показала редкий снимок с отцом и обратилась к нему в день его рождения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня в семье певицы Дианы Арбениной праздник — ее отец отмечает день рождения. Несмотря на то, что сегодня в России объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово — в пожаре в торговом центре погибло 64 человека — Диана решила все же опубликовать поздравление для папы и обратилась к нему и поклонникам с трогательной речью.
Она выложила свою детскую фотографию, на которой позирует вместе с отцом и отметила в своем поздравлении, что сегодня, в день траура как никогда прежде она рада, что может лично сказать отцу слова любви.
"Мой папа. Человек и мужчина, по которому я тоскую ежедневно и связь с которым чувствую ежесекундно. Мама подарила мне чувство слова. Папа подарил музыку, которая стала моей судьбой. Каждый раз, когда я уезжаю после коротких с ним встреч, мое сердце рвётся на части, и я опять та же девочка, что на этой фотографии. В этом году день рождения папы в день траура в нашей стране по погибшим в Кемерово. И сегодня как никогда до я хочу сказать ему: папа! Я тебя очень сильно люблю. И как хорошо, что у нас есть возможность позвонить друг другу и сказать это вслух", — написала Диана под снимком.
Поклонники присоединились к поздравлениям и поблагодарили Арбенину за такой проникновенный текст. Отметим, что вчера свой день рождения отмечала мама Дианы.
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