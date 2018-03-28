Диана Арбенина эмоционально обратилась к отцу в день траура

Отец известной певицы Дианы Арбениной появился на свет 28 марта. Сегодня в России — день траура в память о жертвах страшного пожара в ТЦ Кемерова , поэтому обращение звезды к папе получилось особенно эмоциональным.

В личном блоге артистка разместила архивный черно-белый фотоснимок с отцом.

«Чукотка. «Птичий базар». 1981 год. Мой папа. Человек и мужчина, по которому я тоскую ежедневно и связь с которым чувствую ежесекундно. Мама подарила мне чувство слова. Папа подарил музыку, которая стала моей судьбой. У него абсолютный слух и он музыкально одарен, в разы больше, чем я. Он тонкий и мужественный; он заботливый и нежный; он такой же одиночка, как я, и так же нуждается в любви, не признаваясь в этом…»

Каждый раз, когда я уезжаю после коротких с ним встреч, мое сердце рвется на части, и я опять та же девочка, что на этой фотографии. Сегодня у папы день рождения… В этом году день рождения папы — в день траура в нашей стране по погибшим в Кемерово. И сегодня, как никогда до, я хочу сказать ему: «Папа! Я тебя очень сильно люблю. И как хорошо, что у нас есть возможность позвонить друг другу и сказать это вслух»,

с любовью обратилась к отцу Диана Арбенина, добавив красноречивые хэштеги #позвонитеродителям и #слюбимыминерасставайтесь.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official) 27 Мар 2018 в 9:35 PDT Отметим, вчера, 27 марта, день рождения праздновала мама Дианы Арбениной. В честь этого звезда посвятила родительнице полный нежности пост: «Я специфически отношусь к поздравлениям близких в соцсетях. Намного естественней поцеловать и обнять за плечи. Одним словом, поздравить лично. Но это мы уже сделали вчера в полночь. А сейчас считайте, что я не то чтобы поздравляю МАМУ с днем рождения. Сейчас я элементарно хвастаюсь, как 9-летняя девчонка: смотрите, какая у меня обалденная красивая мама! Мама сейчас спит рядом со мной в купе, в поезде в Волгоград … В свои 71 мама работает в группе „Ночные снайперы“ — и с нами во всех городах…»

Мама, которой сегодня 71, порой моложе нас всех, и я серьезно начинаю думать о том, что с годом ее рождения кто-то дерзко пошутил, прибавив новорожденной сразу 30 лет при регистрации в ЗАГСе. Мама классная. Мама разная. Мама овен. В маме тайна…

«Мама до сих пор мной — любительницей-профессионалкой рентгена — не разгадана, не просвечена. Мама кристально честна. Мама умеет плакать так незаметно, как я еще не умею перед своими детьми. Мама научила меня писать. Сначала тексты. Потом песни. Научила чувствовать и хирургически отсекать лишнее. Мама — самый крутой журналист и руководитель. Мама хрупкая, и у нее васильковые глаза… Так вот, я недоверчиво отношусь к признаниям в соцсетях, но сегодня можно. Сегодня мне еще раз очевидно, какой я счастливый человек. У меня невероятная, волшебная, рок-н-ролльная мама… Все! Просыпается! Бегу дарить цветочки!» — трогательно написала о маме Диана Арбенина, показав архивное фото родительницы.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official) 26 Мар 2018 в 9:25 PDT Напомним, Диана Арбенина — сама дважды мама. В 2010 году певица родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту.

Фото: Instagram

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