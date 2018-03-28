Частник не справляется! Ульяновские власти решили помочь садоводу

21 марта на заседании Заксобрания области был рассмотрен и единогласно принят закон, предусматривающий поддержку садоводов.

Суть нового закона вкратце озвучил губернатор Сергей Морозов , заявив, что за счёт областного бюджета будут выделены средства на «формирование комфортной доброжелательной инфраструктуры для дачников».

Программу-то выполнили?

Итак, новый закон устанавливает порядок передачи имущества общего пользования, расположенного на территории садовых некоммерческих товариществ, в областную и муниципальную собственность — вероятно, для того, чтобы о состоянии электросетей, водопроводов, систем газоснабжения и прочих коммуникаций «голова болела» не у собственников участков, а у соответствующих коммунальных служб.

Именно об этом заявил руководитель регионального агентства государственного имущества и земельных отношений Геннадий Неробеев:

«Заниматься содержанием и ремонтом имущества общего пользования будут те структуры, которые это умеют — газовики, дорожники, энергетики, а не садоводы». Впрочем, о всемерной поддержке властями садоводов в Ульяновской области заявляется далеко не в первый раз. В своё время была даже принята областная целевая программа «Развитие садоводства в Ульяновской области на период 2005-2010 годы», которая декларировала не только сохранение существующих участков, но и увеличение садоводческих площадей на 557 гектаров, а также рост производства плодов и ягод к 2010 году до 4120 тонн. Конечно, площадь частных садов ещё можно как-то учесть, а вот каким образом фиксировать объёмы производства? Садовод никоим образом не обязан ни перед кем отчитываться о количестве собранной клубники.

И без закона обходились…

Впрочем, областным властям было о чём отчитаться перед принятием нового закона: уже после 2010 года на проведение работ по водоснабжению, электрификации территорий выдано субсидий на общую сумму более 50 миллионов рублей, а ещё на 21 миллион только в минувшем году было построено семь километров подъездных дорог к девяти садовым товариществам. А министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин отметил, что работа по передаче электрохозяйства на баланс специализированных организаций уже ведётся, и ряд линий электропередач в СНТ уже прошли модернизацию: только в прошлом году заменено около 30 километров водоводов и установлены три новых водонакопителя. Кстати, никакого нового закона для этого не потребовалось…

Вообще-то, одна из главных проблем садоводов — воровство. Особенно в межсезонье, когда хозяева нечасто появляются на своих участках, воришки тащат всё что плохо лежит: и трубы, и провода, и ёмкости для воды. Впрочем, им наверняка всё равно, чьё имущество они тащат — частное или государственное, тем более что последняя редакция Уголовного кодекса предусматривает равную ответственность за хищение личного и казённого имущества.