Частник не справляется! Ульяновские власти решили помочь садоводу 

21 марта на заседании Заксобрания области был рассмотрен и единогласно принят закон, предусматривающий поддержку садоводов.
Суть нового закона вкратце озвучил губернатор Сергей Морозов, заявив, что за счёт областного бюджета будут выделены средства на «формирование комфортной доброжелательной инфраструктуры для дачников».
Программу-то выполнили?
Итак, новый закон устанавливает порядок передачи имущества общего пользования, расположенного на территории садовых некоммерческих товариществ, в областную и муниципальную собственность — вероятно, для того, чтобы о состоянии электросетей, водопроводов, систем газоснабжения и прочих коммуникаций «голова болела» не у собственников участков, а у соответствующих коммунальных служб.
Именно об этом заявил руководитель регионального агентства государственного имущества и земельных отношений Геннадий Неробеев:
«Заниматься содержанием и ремонтом имущества общего пользования будут те структуры, которые это умеют — газовики, дорожники, энергетики, а не садоводы». Впрочем, о всемерной поддержке властями садоводов в Ульяновской области заявляется далеко не в первый раз. В своё время была даже принята областная целевая программа «Развитие садоводства в Ульяновской области на период 2005-2010 годы», которая декларировала не только сохранение существующих участков, но и увеличение садоводческих площадей на 557 гектаров, а также рост производства плодов и ягод к 2010 году до 4120 тонн. Конечно, площадь частных садов ещё можно как-то учесть, а вот каким образом фиксировать объёмы производства? Садовод никоим образом не обязан ни перед кем отчитываться о количестве собранной клубники.
И без закона обходились…
Впрочем, областным властям было о чём отчитаться перед принятием нового закона: уже после 2010 года на проведение работ по водоснабжению, электрификации территорий выдано субсидий на общую сумму более 50 миллионов рублей, а ещё на 21 миллион только в минувшем году было построено семь километров подъездных дорог к девяти садовым товариществам. А министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин отметил, что работа по передаче электрохозяйства на баланс специализированных организаций уже ведётся, и ряд линий электропередач в СНТ уже прошли модернизацию: только в прошлом году заменено около 30 километров водоводов и установлены три новых водонакопителя. Кстати, никакого нового закона для этого не потребовалось…
Вообще-то, одна из главных проблем садоводов — воровство. Особенно в межсезонье, когда хозяева нечасто появляются на своих участках, воришки тащат всё что плохо лежит: и трубы, и провода, и ёмкости для воды. Впрочем, им наверняка всё равно, чьё имущество они тащат — частное или государственное, тем более что последняя редакция Уголовного кодекса предусматривает равную ответственность за хищение личного и казённого имущества.
Так что закон, видимо, всё-таки призван лишний раз обозначить повышенное внимание областных властей к нуждам садоводов. Дорог-то не подарок. Дорого-то внимание… И есть лишний повод отметить, что региональный опыт поддержки садоводческого движения не имеет аналогов в Российской Федерации. Во всяком случае министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин уже поспешил об этом заявить. Впрочем, будет ли толк от данного закона, мы узнаем после 1 января 2019 года — даты, на которую намечено начало передачи садовых коммуникаций государственным и муниципальным структурам.