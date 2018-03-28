Осужден костромской экс-полицейский, ударивший сторонника Навального 

Экс-полицейский рассек бровь волонтеру костромского штаба Алексея Навального Александру Зыкову.
В своем последнем слове подсудимый отказался признать свою вину, сообщает телеграм-канал «Общественного вердикта». Защита Волкова настаивала, что тот не собирался бить Зыкова, а всего лишь хотел приблизить его рукой за шею, чтобы поговорить.
Адвокат также рассказывал, что майор страдает расстройством опорно-двигательного аппарата, что приводит к непроизвольным движениями головы. Это и могло стать причиной удара.
Инцидент произошел в августе 2017 года. Сторонник Навального участвовал в пикете на одной из площадей Костромы. К нему подошел вооруженный человек человек в штатском. Активист начал снимать его на телефон, в ответ Волков попытался вырвать технику у него из рук. После этого он притянул Зыкова за шею и ударил головой в лицо, разбив ему бровь.
После возбуждения уголовного дела Волков уволился из МВД.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса».