Осужден костромской экс-полицейский, ударивший сторонника Навального

В своем последнем слове подсудимый отказался признать свою вину, сообщает телеграм-канал «Общественного вердикта». Защита Волкова настаивала, что тот не собирался бить Зыкова, а всего лишь хотел приблизить его рукой за шею, чтобы поговорить.

Адвокат также рассказывал, что майор страдает расстройством опорно-двигательного аппарата, что приводит к непроизвольным движениями головы. Это и могло стать причиной удара.

Инцидент произошел в августе 2017 года. Сторонник Навального участвовал в пикете на одной из площадей Костромы . К нему подошел вооруженный человек человек в штатском. Активист начал снимать его на телефон, в ответ Волков попытался вырвать технику у него из рук. После этого он притянул Зыкова за шею и ударил головой в лицо, разбив ему бровь.

После возбуждения уголовного дела Волков уволился из МВД