В Югре отмечают 30-летие создания Всероссийского общества инвалидов

Ханты-Мансийске прошла конференция, посвященная юбилею создания «Всероссийского общества инвалидов». Отметим, что окружному отделению исполнилось 20 лет.

Как сообщает ugra-news, конференцию организовали для того, чтобы руководители муниципальных отделений общества и представители региональных органов власти смогли обсудить вопросы, отменяться опытом работы и подвести итоги проделанной работы.

По словам заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова, в округе проводится большая работа для создания равных возможностей для инвалидов.

«В округе успешно реализуется целый ряд долгосрочных целевых программ, направленных на оказание помощи таким людям. Они получили высокую оценку не только в регионе. Несколько технологий из Югры тиражируются на федеральном уровне. Будет работать дальше программа «Доступная среда», направленная на обеспечение полной доступности всех социальных объектов и создание равных возможностей всем людям», — поделился Кольцов.

Отметим, что работники «Всероссийского общества инвалидов» помогают в трудоустройстве инвалидов, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни, в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом.