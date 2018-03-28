В Саратове инспектор стройнадзора вводил в эксплуатацию дома без санузлов и батарей

По версии следствия, в августе и сентябре 2017 года в ходе проведения выездной проверки жилых многоквартирных домов в Ленинском районе Саратова , инспектор составил акты проверок без замечаний. Между тем возведенные объекты не соответствовали техническим регламентам и проектной документации. В частности, в домах отсутствовали электрические плиты, сантехническое оборудование для санузлов, приборы учета для ХВС и ГВС, электрические счетчики и электрические автоматы в подъездных электрощитах, поквартирные тепловые счетчики.

«На основании указанных выше заключений администрацией МО «Город Саратов» выданы разрешения на ввод четырех многоквартирных домов, не соответствующих техническому регламенту и проектной документации, в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В отношении инспектора регионального стройнадзора было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».