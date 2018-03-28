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В Саратове инспектор стройнадзора вводил в эксплуатацию дома без санузлов и батарей
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В Саратове инспектор стройнадзора вводил в эксплуатацию дома без санузлов и батарей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, в августе и сентябре 2017 года в ходе проведения выездной проверки жилых многоквартирных домов в Ленинском районе Саратова, инспектор составил акты проверок без замечаний. Между тем возведенные объекты не соответствовали техническим регламентам и проектной документации. В частности, в домах отсутствовали электрические плиты, сантехническое оборудование для санузлов, приборы учета для ХВС и ГВС, электрические счетчики и электрические автоматы в подъездных электрощитах, поквартирные тепловые счетчики.
«На основании указанных выше заключений администрацией МО «Город Саратов» выданы разрешения на ввод четырех многоквартирных домов, не соответствующих техническому регламенту и проектной документации, в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
В отношении инспектора регионального стройнадзора было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».
Ранее «ФедералПресс» уже сообщал об аналогичном случае в Саратове, где чиновники приняли дом без отопления, электричества и лифта.
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