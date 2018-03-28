Алтай рассчитывает на поддержку центра при восстановлении инфраструктуры после паводка

"По дорожной инфраструктуре — сегодня начались работы по осмотру и оценке мостовых конструкций и определению тех работ, которые мы можем провести по ремонту, возможной реконструкции или строительству новых мостовых сооружений. Есть предварительные договоренности с руководством МЧС России . Мы готовим документы на получение государственной поддержки из федерального бюджета по режиму ЧС", — заявил Карлин.

Он также отметил, что сейчас перед правительством края стоит задача в течение нескольких суток привести в порядок все подтопленные школы. «Каникулы заканчиваются, в понедельник дети должны прийти в школы, мы должны обеспечить им нормальный учебный процесс», — подчеркнул Карлин.

По данным «Алтайавтодора», паводковые воды повредили в Алтайском крае 11 мостов. По данным ГУ МЧС, в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах в 69 населенных пунктах региона подтоплены 1,124 тыс. жилых дома, 3,554 тыс. приусадебных участка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 323 человека. Общее число эвакуированных — 1,581 тыс. человек.