С самыми красивыми городами России познакомят вологжан

Любителей истории России и путешественников приглашает в гости областная библиотека им. Бабушкина. 29 марта здесь стартует новый проект «Жизнь замечательных городов».

Организаторы проведут серию встреч, на которых познакомят слушателей с историей разных городов страны. Первый урок посвятят столице Чечни Грозному . Город, которому в следующем году исполнится 200 лет, является крепостью, пережил множество военных действий и восстаний. Сейчас это один из крупнейших культурных центров Северного Кавказа и один из красивейших городов России. В нем удивительно переплетаются наследие чеченского народа, древние национальные традиции и своеобразие народного искусства.

Также слушателям расскажут, чем живет Грозный сегодня, насколько безопасно его посещать и какие документы нужны. Своими впечатлениями поделятся путешественники, которые недавно были в столице Чечни.