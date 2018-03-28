С самыми красивыми городами России познакомят вологжан 

Любителей истории России и путешественников приглашает в гости областная библиотека им. Бабушкина. 29 марта здесь стартует новый проект «Жизнь замечательных городов».
Организаторы проведут серию встреч, на которых познакомят слушателей с историей разных городов страны. Первый урок посвятят столице Чечни — Грозному. Город, которому в следующем году исполнится 200 лет, является крепостью, пережил множество военных действий и восстаний. Сейчас это один из крупнейших культурных центров Северного Кавказа и один из красивейших городов России. В нем удивительно переплетаются наследие чеченского народа, древние национальные традиции и своеобразие народного искусства.
Также слушателям расскажут, чем живет Грозный сегодня, насколько безопасно его посещать и какие документы нужны. Своими впечатлениями поделятся путешественники, которые недавно были в столице Чечни.
Проект «Жизнь замечательных людей» стартует в 18 часов на Марии Ульяновой, 7 (зал 12).