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С самыми красивыми городами России познакомят вологжан
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С самыми красивыми городами России познакомят вологжан 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Любителей истории России и путешественников приглашает в гости областная библиотека им. Бабушкина. 29 марта здесь стартует новый проект «Жизнь замечательных городов».
Организаторы проведут серию встреч, на которых познакомят слушателей с историей разных городов страны. Первый урок посвятят столице Чечни — Грозному. Город, которому в следующем году исполнится 200 лет, является крепостью, пережил множество военных действий и восстаний. Сейчас это один из крупнейших культурных центров Северного Кавказа и один из красивейших городов России. В нем удивительно переплетаются наследие чеченского народа, древние национальные традиции и своеобразие народного искусства.
Также слушателям расскажут, чем живет Грозный сегодня, насколько безопасно его посещать и какие документы нужны. Своими впечатлениями поделятся путешественники, которые недавно были в столице Чечни.
Проект «Жизнь замечательных людей» стартует в 18 часов на Марии Ульяновой, 7 (зал 12).
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