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В конце марта в Ярославле запретили выходить на лед
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В конце марта в Ярославле запретили выходить на лед 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Об этом стало известно во вторник, 27 марта. В связи с потеплением мэрия города издала постановление «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период 2018 года». Специалисты Центра гражданской защиты просят ярославцев не гулять возле водоемов и усилить контроль за детьми.
В Костроме аналогичное постановление вышло на прошлой неделе. Там за выход на лед объявили штраф в размере 1000 рублей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните в службы спасения по телефонам: 112; 40-40-40.
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