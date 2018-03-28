В конце марта в Ярославле запретили выходить на лед

Об этом стало известно во вторник, 27 марта. В связи с потеплением мэрия города издала постановление «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период 2018 года». Специалисты Центра гражданской защиты просят ярославцев не гулять возле водоемов и усилить контроль за детьми.

Костроме аналогичное постановление вышло на прошлой неделе. Там за выход на лед объявили штраф в размере 1000 рублей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните в службы спасения по телефонам: 112; 40-40-40.