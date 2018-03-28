Жительница Пензы пожаловалась на затопленный пешеходный переход на улице Клары Цеткин

На портале «Открытая Пенза» продолжают появляться заявки, касающиеся благоустройства областного центра и безопасности дорожного движения. Ежедневно горожане указывают чиновникам на «проблемные» участки и адреса, куда необходимо направить коммунальные службы. Очередная жалоба, опубликованная на портале в минувший вторник, 27 марта, заставила городские власти обратить внимание на пешеходный переход на улице Клары Цеткин.

«Около остановки «Улица Клары Цеткин» регулярно в сезон дождей или тающего снега затапливает пешеходный переход», — обозначила проблему горожанка, проиллюстрировав заявку фотографией ушедшей под воду пешеходной «зебры».

В настоящее время обращению присвоен статус «В работе». Исправлением ситуации занимаются специалисты МУП «Пензадормост».