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Жительница Пензы пожаловалась на затопленный пешеходный переход на улице Клары Цеткин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жительница Пензы пожаловалась на затопленный пешеходный переход на улице Клары Цеткин 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
На портале «Открытая Пенза» продолжают появляться заявки, касающиеся благоустройства областного центра и безопасности дорожного движения. Ежедневно горожане указывают чиновникам на «проблемные» участки и адреса, куда необходимо направить коммунальные службы. Очередная жалоба, опубликованная на портале в минувший вторник, 27 марта, заставила городские власти обратить внимание на пешеходный переход на улице Клары Цеткин.
«Около остановки «Улица Клары Цеткин» регулярно в сезон дождей или тающего снега затапливает пешеходный переход», — обозначила проблему горожанка, проиллюстрировав заявку фотографией ушедшей под воду пешеходной «зебры».
В настоящее время обращению присвоен статус «В работе». Исправлением ситуации занимаются специалисты МУП «Пензадормост».
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