На Украине нашли способ защититься от «Северного потока-2»

украинской компании «Нафтогаз» решение Германии о выдаче разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» назвали неприятным, но ожидаемым. Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании в Facebook.

«Лучшая защита для Украины , которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Таким образом «Газпром» собрал все необходимые разрешения для строительства трубопровода в Германию.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиарда кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».

27 марта «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на транспортировку газа в Европу через территорию Украины. В качестве варианта газового снабжения на Украине рассматривают покупку сжиженного газа в Катаре.

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