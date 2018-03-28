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На Украине нашли способ защититься от «Северного потока-2»
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На Украине нашли способ защититься от «Северного потока-2» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В украинской компании «Нафтогаз» решение Германии о выдаче разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» назвали неприятным, но ожидаемым. Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании в Facebook.
«Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Таким образом «Газпром» собрал все необходимые разрешения для строительства трубопровода в Германию.
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиарда кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».
27 марта «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на транспортировку газа в Европу через территорию Украины. В качестве варианта газового снабжения на Украине рассматривают покупку сжиженного газа в Катаре.
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