В Ростове на двух улицах перекроют движение из-за строительства коллектора

Данное мероприятие будет проводиться из-за строительства третьей очереди канализационного коллектора №53 в городе. Так, ограничение начнет действовать с 17 апреля и закончится 30 апреля, сообщает пресс-служба города.

Кроме этого из-за неудовлетворенного состояния внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия по адресу пл. Карла Маркса, 1, с 17 апреля по 31 декабря по указанному адресу будет ограничено движение пешеходов.