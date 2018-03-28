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В Ростове на двух улицах перекроют движение из-за строительства коллектора
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В Ростове на двух улицах перекроют движение из-за строительства коллектора 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данное мероприятие будет проводиться из-за строительства третьей очереди канализационного коллектора №53 в городе. Так, ограничение начнет действовать с 17 апреля и закончится 30 апреля, сообщает пресс-служба города.
Кроме этого из-за неудовлетворенного состояния внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия по адресу пл. Карла Маркса, 1, с 17 апреля по 31 декабря по указанному адресу будет ограничено движение пешеходов.
«ФедералПресс» напоминает, что в Ростовской области введут в эксплуатацию 8 участков региональных дорог.
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