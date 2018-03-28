Когда начинают обработку деревьев и кустарников от вредителей?

Первые тёплые деньки садоводы предпочитают проводить уже на своём участке. Всем известно, что работы начинаются с уборки и санитарной обрезки деревьев, а вот когда начинать санитарную обработку от вредителей?

Отвечает учёный агроном Людмила Пашнина.

Дождавшись плюсовой температуры, можно отправляться на участок. Первым делом нужно убрать от стволов снег, оголить их, чтобы при таянии не образовывалась ледяная корка. Постоянная влага вокруг ствола грозит подопреванием, может появиться мох.

Если позволяет погода, проводим санитарную обрезку, убираем всё сухое и гнилое. Если с осени деревья не белили, самое время начать. Смешиваем мел, глину и медный купорос и белим деревья, особенно с южной стороны. Стволы молодых деревьев, которым год-два, нужно обернуть бумагой во избежание морозобоин и трещин. Весной излучение солнца становится интенсивнее, световой день удлиняется, стволы припекает, потому что они тёмные. С южной стороны ствол разогревается сильнее, с северной — кора ещё холодная, и получаются разрывы. Чтобы этого не было, белим до развилки (место, где ствол переходит в ветки), а молодые деревца оборачиваем бумагой или притеняем ширмой.

Разводим купорос

В апреле перед распусканием почек нужно начать обработку от вредителей и болезней. Вредители — это зимующая стадия тли, щитовки, клещей, медяницы. Можно по спящим почкам пройти 5% раствором медного купороса или использовать 7% раствор мочевины (700 граммов на 10 л. воды) и начинаем опрыскивать. Можно использовать также 7% раствор железного купороса.

А для кустарников дозу нужно уменьшить до 5% раствора (500 граммов на 10 л). Смородину и крыжовник можно, изначально подрезав гниль и сухие ветки, ошпарить кипятком.