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Не повторить бы Кемерово где-нибудь в Ульяновске…
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Не повторить бы Кемерово где-нибудь в Ульяновске… 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
«Кемерово, скорбим!» — такими словами откликнулась страна на трагедию, произошедшую в торговом центре «Зимняя вишня», где согласно официальным данным, погибли 64 человека, среди них — 41 ребёнок. Десятки людей до сих пор в списке пропавших без вести. В Ульяновске в сквере Гончарова организован стихийный мемориал, куда люди несут цветы и игрушки. Такие же мемориалы устроены в большинстве городов страны. Увы, но у нас уже сложилась отработанная схема действий и мер для таких скорбных событий — мемориалы, цветы, заявления высоких персон, дни траура, компенсация родственникам пострадавших — традиционно в миллион рублей и… обязательно череда проверок по всем городам и весям аналогичных объектов, где могла бы произойти такая же трагедия. Так было, когда сгорел ночной клуб «Хромая лошадь» в Перми, когда горели дома престарелых в Москве, Иркутске, Красноярске, Иваново, Омске… Были выводы, проверки, слова, но почему-то всё повторяется. «Берегите себя и своих близких», как говорит один известный телеведущий. Это самое верное.
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