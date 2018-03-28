В связи с трауром в Волгограде отменили шоу ТНТ «Импровизация»

Сегодня, 28 марта, Волгоград присоединился к общероссийскому трауру в связи с трагедией в Кемерово . В городе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Оказались отменены и гастрольные концерты. Перенесено комедийное шоу «Импровизация» от Comedy Club Production, которое должно было пройти вечером в ЦКЗ.

— Мы присоединяемся к национальному трауру в связи с трагедией в Кемерово. Выражаем искренние соболезнования всем, кого коснулась эта беда, — рассказали организаторы и артисты. — Наш концерт в Волгограде переносится на 14 мая. Надеемся на понимание и до скорых встреч!

Уточняется, что все купленные билеты будут действительны, а при желании их можно будет вернуть.

Накануне участники «Импровизации» должны были выступать в Астрахани . Команда уже находилась в городе, однако перед началом выступления артисты вышли на сцену и также сообщили о переносе шоу.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Очаг находился на четвертом этаже в помещении детской игровой комнаты. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. За помощью в больницы обратились 68 человек, до сих пор в медучреждениях находятся 14 человек.