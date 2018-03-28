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В связи с трауром в Волгограде отменили шоу ТНТ «Импровизация»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В связи с трауром в Волгограде отменили шоу ТНТ «Импровизация» 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Сегодня, 28 марта, Волгоград присоединился к общероссийскому трауру в связи с трагедией в Кемерово. В городе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Оказались отменены и гастрольные концерты. Перенесено комедийное шоу «Импровизация» от Comedy Club Production, которое должно было пройти вечером в ЦКЗ.
— Мы присоединяемся к национальному трауру в связи с трагедией в Кемерово. Выражаем искренние соболезнования всем, кого коснулась эта беда, — рассказали организаторы и артисты. — Наш концерт в Волгограде переносится на 14 мая. Надеемся на понимание и до скорых встреч!
Уточняется, что все купленные билеты будут действительны, а при желании их можно будет вернуть.
Накануне участники «Импровизации» должны были выступать в Астрахани. Команда уже находилась в городе, однако перед началом выступления артисты вышли на сцену и также сообщили о переносе шоу.
К слову, сегодня десятки артистов перенесли свои концерты и премьеры песен. От гастролей отказали группа «Руки Вверх», «Звери», Ирина Дубцова, Илья Авербух. Релиз нового трека отменил Егор Крид. Даже Ольга Бузова на время перестала постить в Инстаграмм фото с вечеринок и мероприятий для своей многомиллионной аудитории. Все без исключения артисты выражают соболезнования родным и близким погибших в Кемерово.
Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Очаг находился на четвертом этаже в помещении детской игровой комнаты. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. За помощью в больницы обратились 68 человек, до сих пор в медучреждениях находятся 14 человек.
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