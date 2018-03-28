Гималайский медвежонок совершил свою первую весеннюю прогулку в Приморье

Гималайский медвежонок, находящийся в Центре реабилитации, впервые совершил весеннюю прогулку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МРОО «ЦЕНТР ТИГР». Малыша назвали Михой, и в данный момент начался новый этап в его реабилитации.

Сотрудници Центра вывели своего подопечного на прогулку по весеннему лесу, где уже растаял снег, и распустились первоцветы — адонисы. Миха наслаждается солнцем, пением птиц и шелестом прошлогодней листвы.

Его друзья — бурые медвежата пока не готовы к таким прогулкам, но сотрудники Центра надеятся, что они скоро смогут присоединиться к Михе.