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Гималайский медвежонок совершил свою первую весеннюю прогулку в Приморье
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гималайский медвежонок совершил свою первую весеннюю прогулку в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Гималайский медвежонок, находящийся в Центре реабилитации, впервые совершил весеннюю прогулку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МРОО «ЦЕНТР ТИГР». Малыша назвали Михой, и в данный момент начался новый этап в его реабилитации.
Сотрудници Центра вывели своего подопечного на прогулку по весеннему лесу, где уже растаял снег, и распустились первоцветы — адонисы. Миха наслаждается солнцем, пением птиц и шелестом прошлогодней листвы.
Его друзья — бурые медвежата пока не готовы к таким прогулкам, но сотрудники Центра надеятся, что они скоро смогут присоединиться к Михе.
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