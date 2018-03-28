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Захарова: Это провал Терезы Мэй — раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Захарова: Это провал Терезы Мэй — раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Ну вот и всё! «Коммерсант» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей».
Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании.
Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке. Сами картинки представлены в приложении. Для тех, кого интересует перевод — статья в «Коммерсанте».
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