Захарова: Это провал Терезы Мэй — раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением

Ну вот и всё! «Коммерсант» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей».

Это провал Терезы Мэй . Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании

Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке. Сами картинки представлены в приложении. Для тех, кого интересует перевод — статья в «Коммерсанте».