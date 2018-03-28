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Знакомый Скрипаля заявил о его возможной связи с международным криминалом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Знакомый Скрипаля заявил о его возможной связи с международным криминалом
РИА Новости
2 часа назад
Комментарии
ЗА ОТРАВЛЕНИЕМ СКРИПАЛЯ МОЖЕТ СТОЯТЬ КРИМИНАЛ ИЗ-ЗА ВЕРОЯТНОЙ СВЯЗИ ЭКС-ПОЛКОВНИКА С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ, ЗАЯВИЛ
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