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Экс-премьер Японии: Лондон инспирировал дело Скрипаля
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Экс-премьер Японии: Лондон инспирировал дело Скрипаля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Великобритания инспирировала дело с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое мнение в своем Twitter высказал бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.
"Если подумать, четыре года назад непосредственно перед Олимпиадой в Сочи Запад незаконными методами сверг пророссийски настроенную власть на Украине. В результате Крым, где проживает большое количество русских, принял на референдуме решение о присоединении к России, — напомнил японский политик и продолжил. — В этот раз, незадолго до начала Чемпионата Мира по футболу в России, Англия опять-таки инспирировала инцидент с нервно-паралитическим газом А-234, и отношения между Западом и Россией деградировали".
Политик уточнил, что «Россия заявляет об отсутствии у нее мотивов устранения Скрипаля, а также об отсутствии у нее запасов А-234 в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия».
"Расследование инцидента еще идет. Почему же английский премьер Тереза Мэй обрушилась с критикой на Путина? — задается вопросом в микроблоге Хатояма и поясняет. — Да потому что в этом и заключалась сама цель".
Напомним, что инцидент с отравлением эк-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел 4 марта в Солсбери. Лондон всю ответственность за случившееся возложил на Москву и выслал 23 российских дипломатов и членов их семей. Примеру Великобритании последовали другие страны ЕС, включая Германию, Францию, Польшу. К недружественным шагам в отношении Москвы присоединились США, Канада, Австралия, Украина и Грузия. Российские власти отрицают обвинения в свой адрес и требуют предоставить доказательства.
Добавим, что Юкио Хатояма возглавлял японское правительство с сентября 2009 по июнь 2010 года. Он происходит из известной политической семьи. Итиро Хатояма, дед Юкио Хатоямы, во время руководства кабинетом министров Японии участвовал в заключении Советско-японской декларации. Благодаря подписанию документа между Токио и Москвой были восстановлены дипломатически отношения.
Юкио Хатояма также запомнился тем, что в марте 2015 года, вопреки протестам со стороны японского МИДа, посетил Крым. После своего визита он заявил журналистам, что жители полуострова живут счастливой и мирной жизнью.
"Их выбор в пользу вхождения Крыма в состав РФ происходил не под влиянием вооруженного воздействия, а в связи с их собственным желанием. Танков на улицах городов я не наблюдал", — резюмировал он.
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