Новая сила Путина и бессилие Запада

Сирия, Украина , Солсбери: чем активнее Владимир Путин ведет себя за границей, тем популярнее он становится в своей стране. На прошлой неделе он победил на президентских выборах с рекордным успехом. И это при том, что экономика в тяжелом положении. Как нужно вести себя с жестким автократом?

Старинное здание неподалеку от лондонского района Оксфорд Стрит. Здесь бывший заклятый враг Владимира Путина принимает гостей. Михаил Ходорковский пригласил на завтрак небольшую группу журналистов в штаб-квартиру продемократического фонда «Открытая Россия». Он хочет представить свое видение переизбрания российского президента и будущего России . К столу подаются булочки-улитки с изюмом и круасcаны с миндалем.

Когда-то предприниматель был самым богатым человеком России. Будучи главой нефтяного концерна ЮКОС , он финансировал оппозицию Путина и был приговорен к 14 годам тюрьмы, в 2013 году был помилован. С этого времени бывший олигарх живет в изгнании в Великобритании . После химической атаки на российско-британского двойного агента Сергея Скрипаля он не чувствует возросшей угрозы в свой адрес, говорит Ходорковский. Его и так не спасут никакие меры безопасности мира, если российский президент действительно захочет его смерти.

С этим чувством неопределенности и угрозы бывшему магнату, который теперь работает над сменой режима в России из Лондона, придется жить еще долго. Путин в прошлое воскресенье был переизбран на посту президента на следующие шесть лет. На выборах он показал лучший результат своего 19-летнего правления — за него проголосовало 76% россиян.

Когда 65-летний Путин появился поздним вечером воскресенья на сцене неподалеку от Кремля, на обычно не выражающем эмоций лице появилась улыбка триумфа. Или это было облегчение? Как профессиональный погонщик, он подстегивает кричащую толпу с флагами в руках словами — «Россия, Россия, Россия». Помощников в организации выборов, министров или премьер-министра Дмитрия Медведева рядом не видно. Путин Единственный, Путин Истинный, Путин навсегда.

Фальсификации результатов вовсе не требовалось, говорят российские исследователи. Путина и без того выбрали бы. И теперь у него, судя по всему, больше поддержки среди населения, чем когда-либо.

«Страна — осажденная крепость»

Но чего следует ожидать от этого укрепившегося Путина в будущем? Новый будет старым? Он будет продолжать искать конфронтации с Западом? Или сближения?

Критик режима Михаил Ходорковский не единственный, кто настроен скептически, особенно в отношении последнего вопроса. «У Путина нет много других возможностей, кроме как искать конфронтации». Из-за плохой экономической ситуации это единственная возможность заручиться поддержкой населения.

В действительности, успех объясняется его агрессивной внешней политикой. Хозяин Кремля отправил в 2008 году солдат в Грузию , в 2014 году он оккупировал Крым . С 2015 года Путин вмешивается в войну в Сирии, он своей армией поддерживает человеконенавистнический режим диктатора Башара Асада . Неоднократно он блокировал расследования ООН химатак со стороны Асада против собственного населения.

По данным опросов независимого социологического института «Левада-Центр», 86% россиян считают «воссоединение» с Крымом правильным. 73% полагают, что правительство достигло своих целей в Сирии. Путина упрекают в том, что он интересуется, в общем-то, только внешней политикой и в меньшей степени социальными проблемами или экономикой. Неудивительно, если таким образом можно набрать очки.

При этом внешняя политика Путина де-факто ограничивается, в основном, военными акциями, критично замечает московский политолог Александр Гольц . «Сила армии — сила России, а также важнейшее доказательство того, что страна стала осажденной крепостью. Так происходит мобилизация вокруг их лидера Владимира Владимировича Путина».

Насколько большую ставку глава государства делает на военную силу, он продемонстрировал в начале марта в послании Федеральному собранию. Путин заявил о создании целого ряда самого современного оружия, способного нести ядерные заряды, в том числе и такого, которое способно нейтрализовать американские системы ПРО. По его словам, это реакция на действия бывшего президента Джорджа Буша , который в 2002 году расторг заключенный с СССР в 1972 году договор об ограничении систем противоракетной обороны. «Вы тогда нас не послушали, — сказал Путин. — Послушайте нас сейчас». По словам Путина, новый, укрепившийся военный потенциал, кстати, является и гарантией мира, потому что он обеспечивает стратегический баланс.

Схожие слова были слышны и от лидеров в эпоху холодной войны в 70-е и 80-е годы. Тогда речь шла о балансе устрашения.

В общении с автократам в Москве Западу непросто. Единой концепции политики в отношении России не предвидится. Это связано также и с военной мощью России. По данным западных спецслужб, в распоряжении армии Путина в настоящее время находится более 300 суперсовременных межконтинентальных ракет. Новые боезаряды РС-26 могут изменять траекторию полета и, видимо, ни одна из западных систем ПРО не может их сдержать. По мнению спецслужб, это означает, что Россия в состоянии действовать на всем пространстве к западу от своих границ.

Тревожные военные сценарии

В кругах НАТО встревожены демонстрацией силы на восточном фланге, а именно, регулярными учениями «Запад», в ходе которых инсценируется нападение на Европу. Порядка 78 тысячам солдат Путина в Западном военном округе противостоят только 32 тысяч военных на Западе. На протяжении ряда лет спецслужбы предостерегали также, что российское нападение можно будет остановить только в Польше — из-за логистических проблем альянса.

Из Германии в этой связи снова слышны предостережения в адрес Путина. Хозяин Кремля должен, наконец, «прекратить продолжающиеся нарушения международных правил», — заявил заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul). Глава комитета по международным вопросам Норберт Реттген (Norbert Röttgenп) потребовал «стойкости и бдительности» в отношении Путина.

Бывший председатель СДПГ и нынешний глава Германо-Российского Форума Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) обеспокоен тем, что «холодная война» может превратиться в «горячую». Он выступает за то, чтобы сделать совместное урегулирования конфликта на Украине важным шагом к возобновлению диалога с Москвой. Относительно перспектив новых санкций он настроен скептически: «До сих пор они не принесли успеха».

Критик Путина Ходорковский тоже выступает против: «Нельзя наказывать 144 миллиона человек». По его словам, санкции нанесут России экономический урон, но при этом укрепят политические позиции Путина. Ведь многие россияне гордятся своим президентом — ведь ему приписывают даже вмешательство в прошлые президентские выборы в США

Санкции навредили в последнее время не только экономике не только России, но и Европы. Согласно исследованию Института мировой экономики из города Киля, торговый оборот лишь до 2015 года сократился на 97 миллиардов евро. Более половины из этого объема пришлось на Россию, а остальные 37,5 миллиарда евро на сами страны, которые ввели санкции, особенно на Германию.

«Экономические санкции против какого-то одного государства можно вводить лишь всем миром — или их нельзя вводить вообще», — сказал президент Союза предпринимателей Саксонии Хартмут Бунзен (Hartmut Bunsen). Ведь если санкции вводит один лишь ЕС , то он вредит тем самым сам себе. Компании, работающие на российском рынке, пострадали от падения курса рубля, и многие были вынуждены покинуть его. А освободившиеся в 2014 году ниши тут же заняли американские и китайские предприятия. Особенно пострадали от санкций восточногерманские компании.

Так, сталелитейная компания ИМО (IMO) из Лейпцига , имеющая 120-летнюю историю, в 2017 году была вынуждена объявить себя банкротом. Поэтому Бунзен выступает за возобновление диалога с Россией. «ЕС должен перестать игнорировать Путина и перекладывать политический конфликт на плечи немецкого среднего класса», — предупредил он. Председатель партии Зеленых Анналена Бербокк (Annalena Baerbock) также требует продолжать поддерживать диалог с Москвой. Впрочем, по ее мнению, европейские демократические силы должны противостоять растущему российскому влиянию.

Санкции не нужны или не обязательны? Диалог — но как? Дискуссия о перспективах общения с Россией после попытки отравления российско-британского двойного агента Сергея Скрипаля стала почти истеричной. При этом пока не доказано, кто именно отравил Скрипаля. Так глава МИД Украины Павел Климкин потребовал ввести санкции против Герхарда Шрёдера, потому что он дружит с Путиным и является председателем Наблюдательного совета государственного концерна «Роснефть»

«Роснефть, как известно, один из главных международных энергетических концернов в мире», — защищает бывший министр внутренних дел Германии Отто Шили (Otto Schily) своего товарища по партии и бывшего канцлера. Для Германии и Европы очень выгодно, что Шрёдер занимает этот пост. «Это требование просто смешно, и немецким политическим кругам стоило бы воздержаться от его поддержки».

Когда незадолго до выборов один журналист спросил Путина, не появится ли вскоре новый Путин, он ответил философски: «Все течет, все меняется». Никто не ожидает, что 65-летний Путин вдруг станет бунтарем или откажется от своей внешнеполитической силы. Он известен как искусный тактик, которому на протяжении долгих лет удается ловко лавировать между различными силами, преследующими разные интересы, и сталкивать их друг с другом.

Он — политик, который делает ставку на силу, и называет себя патриотом. Тем не менее в своем недавнем интервью американскому телеканалу «Эн-би-си» ( NBC ) Путин дал понять, что готов к диалогу. В ходе интервью Путин несколько раз предложил начать переговоры о новом соглашении о стратегическом разоружении. А когда президент США Дональд Трамп позвонил ему и поздравил с победой на выборах, они договорились начать подготовку к новой встрече на тему разоружения.

Срочно нужна модернизация

До официального вступления в должность, запланированного на начало мая, Путину наверняка придется задуматься об экономических реформах. Хотя экономический рост вновь составляет порядка 1,5%, модернизация экономики необходима, причем срочно. Россия не входит в число наиболее технологически развитых стран. Правительственным экспертам в области экономики понятно, что при этом речь должна идти, в первую очередь, в разгосударствлении. Особенно много крупных государственных компаний в энергетической отрасли, среди руководителей которых особо выделяется глава Роснефти Игорь Сечин . Именно он, по словам Ходорковского, имеет наибольшее влияние на Путина.

Впрочем, бывший олигарх еще не распрощался с надеждой когда-нибудь увидеть изменения в России. Если бы он приехал туда сейчас, то его там наверняка ожидал бы очередной арест. Но однажды он обязательно вернется на родину. «Я, в конце концов, моложе Путина», — сказал Ходорковский — и улыбнулся.