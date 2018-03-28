Сегодня на Ямале люди почтят память погибших в Кемерово. Время и место

Ямал скорбит вместе с Кемерово . Сегодня во всех городах и районах пройдут траурные мероприятия и акции, на которых ямальцы смогут выразить соболезнование и сочувствие кемеровчанам.

Слова поддержки, цветы, игрушки и запущенные в небо шары, как слезы по безвременно погибшим детям.

В Ноябрьске люди второй день несут цветы и свечи к баннеру, установленному на площади в центре города. Сегодня на этом же месте в 16:00 пройдет акция солидарности «Кемерово, мы с тобой!».

В Губкинском люди соберутся в это же время у фонтана, чтобы запустить в небо шары.

Салехарде акция солидарности начнется в 17:00 на площади КДЦ «Наследие».

Надымчане придут к Свято-Никольскому храму, где в 17:00 начнется панихида, по окончании которой горожане выпустят в небо белые шары.

В Красноселькупе, чтобы сказать «Кемерово — мы с тобой!», люди придут на площадь Дружбы в 17:00.

В Ямальском районе акции пройдут в каждом поселке, в Яр-Сале она начнется в 17:30 в ЦНК.

Лабытнангцы соберутся в полдень в сквере памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

В Шурышкарском районе белые шары взлетят в 16:00 с центральной площади села Мужи.

Тазовчане придут к стеле Журавли, а в Новом Уренгое уже прошли молебны в храме и мечети города. Сегодня новоуренгойцы с утра несут цветы и детские игрушки к Храму Серафима Саровского.

В Тарко-Сале сегодня в 19:00 объявлен сбор у Вечного огня, намечено возложение цветов в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня».