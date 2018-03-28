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Сегодня на Ямале люди почтят память погибших в Кемерово. Время и место
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сегодня на Ямале люди почтят память погибших в Кемерово. Время и место 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямал скорбит вместе с Кемерово. Сегодня во всех городах и районах пройдут траурные мероприятия и акции, на которых ямальцы смогут выразить соболезнование и сочувствие кемеровчанам.
Слова поддержки, цветы, игрушки и запущенные в небо шары, как слезы по безвременно погибшим детям.
В Ноябрьске люди второй день несут цветы и свечи к баннеру, установленному на площади в центре города. Сегодня на этом же месте в 16:00 пройдет акция солидарности «Кемерово, мы с тобой!».
В Губкинском люди соберутся в это же время у фонтана, чтобы запустить в небо шары.
В Салехарде акция солидарности начнется в 17:00 на площади КДЦ «Наследие».
Надымчане придут к Свято-Никольскому храму, где в 17:00 начнется панихида, по окончании которой горожане выпустят в небо белые шары.
В Красноселькупе, чтобы сказать «Кемерово — мы с тобой!», люди придут на площадь Дружбы в 17:00.
В Ямальском районе акции пройдут в каждом поселке, в Яр-Сале она начнется в 17:30 в ЦНК.
Лабытнангцы соберутся в полдень в сквере памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.
В Шурышкарском районе белые шары взлетят в 16:00 с центральной площади села Мужи.
Тазовчане придут к стеле Журавли, а в Новом Уренгое уже прошли молебны в храме и мечети города. Сегодня новоуренгойцы с утра несут цветы и детские игрушки к Храму Серафима Саровского.
В Тарко-Сале сегодня в 19:00 объявлен сбор у Вечного огня, намечено возложение цветов в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня».
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