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Работник Дзержинского производства получил тяжелые ожоги лица
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Работник Дзержинского производства получил тяжелые ожоги лица 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
27-летний работник Дзержинского производства карбонильного железа ООО «Синтез — ПКЖ» получил тяжелые ожоги лица при загрузке компонентов в смеситель. В настоящее время причины несчастного случая устанавливаются. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.
ЧП случилось вечером 25 марта. Около 18.00 произошло возгорание горловины бункера, около которого находился молодой рабочий, в результате чего пламя обожгло ему лицо. Мужчина остался жив, но получил тяжелые термические травмы. Госинспекция труда приступила к расследованию несчастного случая.
Напомним, в Выксе работник филиала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» погиб, упав с крыши здания во время сбивания сосулек.
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