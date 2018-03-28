Работник Дзержинского производства получил тяжелые ожоги лица

27-летний работник Дзержинского производства карбонильного железа ООО «Синтез — ПКЖ» получил тяжелые ожоги лица при загрузке компонентов в смеситель. В настоящее время причины несчастного случая устанавливаются. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

ЧП случилось вечером 25 марта. Около 18.00 произошло возгорание горловины бункера, около которого находился молодой рабочий, в результате чего пламя обожгло ему лицо. Мужчина остался жив, но получил тяжелые термические травмы. Госинспекция труда приступила к расследованию несчастного случая.

Напомним, в Выксе работник филиала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» погиб, упав с крыши здания во время сбивания сосулек.