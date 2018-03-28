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Лежал на льду Камы: под Пермью нашли тело 15-летнего подростка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лежал на льду Камы: под Пермью нашли тело 15-летнего подростка 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
27 марта в Пермском районе на льду реки Кама обнаружили тело подростка. От чего умер 15-летний ученик одной из школ Закамска, выясняют следователи, они начали проверку.
О смерти подростка сообщили в социальных сетях.
— Его обнаружили с противоположной стороны деревни Усть-тары. В кармане был разбитый телефон, ручка и блокнот. Предположения таковы: шел с Закамска с утра, по пути оказался под водой, спасся, но не дошел, даже вызвать помощь не смог. Была ссора с девушкой. Соболезнования родственникам, — написал аноним.
Информацию из социальных сетей подтвердили в региональном следственном комитете.
— Тело 15-летнего юноши обнаружили около шести вечера 27 марта на льду реки Кама в Пермском районе. Неподалеку находится объект одного из промышленных предприятий, его сотрудники увидели лежащего на льду человека на изображении с камер видеонаблюдения и вызвали экстренные службы которые констатировали смерть, — рассказал 59.ru сотрудник пресс-службы СУ СК по Пермскому краю Андрей Олин. — От чего умер подросток, пока неизвестно. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле нет. Чтобы установить причины летального исхода, проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также в следственном управлении сообщили, что подросток проживал в Кировском районе Перми и был учеником одной из школ. Почему он оказался за пределами города, пока не понятно, но следователи предполагают, что он мог идти в направлении Верхних Муллов.
Корреспондент 59.ru связался со школой, где учился юноша.
— Мы уже знаем о том, что наш ученик погиб, но никаких подробностей у нас нет. В последний раз умерший подросток был в школе 26 марта, вчера на уроки он не пришел, — рассказала директор учреждения.
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