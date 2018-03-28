В Ульяновске на заведующую детсадом завели 5 уголовных дел

Так, в 2017 году женщина помогла в получении поддельной медицинской справки матери одной из будущих воспитанниц учреждения. Документ был якобы выдан врачом областного клинического противотуберкулезного диспансера.

После получения справки ребенка зачислили в детсад. Медицинский документ обошелся его матери в 20 тыс. рублей. Материалы данного дела прокурор принял решение направить в следственные органы.

На сегодняшний день заведующая отстранена от должности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

выступил перед депутатами Государственного Совета республики