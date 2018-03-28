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В Ульяновске на заведующую детсадом завели 5 уголовных дел
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ульяновске на заведующую детсадом завели 5 уголовных дел 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, в 2017 году женщина помогла в получении поддельной медицинской справки матери одной из будущих воспитанниц учреждения. Документ был якобы выдан врачом областного клинического противотуберкулезного диспансера.
После получения справки ребенка зачислили в детсад. Медицинский документ обошелся его матери в 20 тыс. рублей. Материалы данного дела прокурор принял решение направить в следственные органы.
На сегодняшний день заведующая отстранена от должности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
выступил перед депутатами Государственного Совета республики
Фото: Евгений Поторочин
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