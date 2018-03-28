В Пермском крае началась повальная проверка мест массового пребывания 

Новости Перми и Пермского края: последние новости

В Перми должник предложил судебным приставам забрать его жену

Назначен первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю

Число пострадавших от поножовщины в пермской школе увеличено до 15 человек