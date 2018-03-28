Ещё
В Пермском крае началась повальная проверка мест массового пребывания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Пермском крае началась повальная проверка мест массового пребывания 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
Прокуратура Пермского края направила поручение территориальным прокурорам об организации проверок исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В ходе надзорных мероприятий будут проверены торговые комплексы, театры, кинотеатры, музеи и иные объекты культуры, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, досуговые детские организации.
К проверкам будут привлечены сотрудники территориальных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю, а в отдельных случаях специалисты иных контролирующих ведомств. Особое внимание проверяющих будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. Все указанные объекты будут проверены до середины апреля текущего года.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Перми должник предложил судебным приставам забрать его жену Назначен первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Число пострадавших от поножовщины в пермской школе увеличено до 15 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово164
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1054
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово114
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»22
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»196
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
10:15
Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро
Новости Москвы
01:00
В Багратионовском проезде появится новая площадь
Новости Москвы
20:01
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Новости Москвы
20:01
На станции метро «Коньково» ремонтируют лестницы
Новости Москвы
00:54
Москва готова к весеннему паводку
Новости Москвы
03:01
Названа дата таяния снега в Москве
Погода Новости Москвы
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение