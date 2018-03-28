В Пермском крае началась повальная проверка мест массового пребывания 

Прокуратура Пермского края направила поручение территориальным прокурорам об организации проверок исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В ходе надзорных мероприятий будут проверены торговые комплексы, театры, кинотеатры, музеи и иные объекты культуры, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, досуговые детские организации.
К проверкам будут привлечены сотрудники территориальных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю, а в отдельных случаях специалисты иных контролирующих ведомств. Особое внимание проверяющих будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. Все указанные объекты будут проверены до середины апреля текущего года.