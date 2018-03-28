Политолог: «Нафтогаз» может бороться с «Северным потоком-2» лишь риторикой

компании «Нафтогаз» назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство «Северного потока-2» неприятным, однако прогнозируемым. Это следует из сообщения украинской корпорации на Facebook.

"Противодействие… (решение Германии — ред.) не останавливает. Лучшая защита для Украины , которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка", — заявили в «Нафтогазе», пообещав «продолжить борьбу».

Ранее во вторник Берлин выдал разрешение на строительство и использование «Северного потока-2» в германской исключительной экономической зоне.

В свою очередь, власти немецкого города Штральзунд в январе разрешили возведение морского участка газопровода в территориальных водах страны и его сухопутной части.

Таким образом, "Газпром" собрал все необходимые разрешения для прокладки газопровода в ФРГ.

""Нафтогаз", безусловно, на риторическом фронте будет предпринимать всевозможные демарши, заявляя о том, что он все равно будет стремиться каким-то образом переломить решение в свою сторону. Однако ресурсы и «Нафтогаза», и украинского правительства в этом отношении весьма и весьма скромные. Решение Германии о строительстве «Северного потока-2» однозначно свидетельствует о том, что и правительство ФРГ, и компании этой страны заинтересованы в том, чтобы получать российский газ напрямую, минуя украинскую нефтегазовую систему. Позиция Берлина сводится к тому, что германское правительство сделает все от него зависящее, чтобы «Северный поток-2» был построен, чтобы Германия имела возможность пользоваться российскими углеводородами без посредников и без всяческих препятствий", — уверен Сергей Козлов.

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».

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