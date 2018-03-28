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Bloomberg: Люксембург отзывает посла в РФ для консультаций
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Bloomberg: Люксембург отзывает посла в РФ для консультаций 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 28 марта. Люксембург решил отозвать своего посла в Москве для консультаций. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.
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