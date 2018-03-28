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Волгоградец пролетел с коптером над исторической лужей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоградец пролетел с коптером над исторической лужей 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
Мастер высотной съемки Александр Блинков запустил свой дрон над вечной лужей, выгнавшей с тротуаров всех пешеходов.
— Эта речка на улице Хорошева разливается тут, сколько я себя помню, — рассказывает Александр Блинков. — В прошлом году дорога дождалась ремонта. Но, по словам специалистов, рабочие уложили асфальт на пять сантиметров выше прежнего уровня. Теперь вода просто не доходит до люка и скапливается на дороге.
Вечной луже, из-за которой пешеходы прячутся за столбами, Александр Блинков посвятил романтичный ролик. На кадрах с высоты птичьего полета машины, словно герои мелодрамы, выгоняют воду из берегов и в замедленной съемке окатывают соседние автомобили.
— Ждать автобусы на этом участке просто невозможно. Горожане стоят за столбами и, увидев свой транспорт, бегут по этой воде, — продолжает Александр Блинков. — Мне хватило 30 минут съемки, чтобы вернуться домой промокшим до нитки.
Еще одна легендарная лужа, разливающаяся после каждого дождя, живет на 7-й Гвардейской. После глобальных потопов прохожим приходится проявлять чудеса изворотливости и помещаться на небольшой жердочке, брошенной посреди этого озера.
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