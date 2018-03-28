Флешмоб в память о сгоревших детях отменен в Саратове

Причина отмены мероприятия организаторами акции не уточняется.

Напомним, ранее в соцсетях жители областного центра объявили сбор в Парке Победы 31 марта. Сообщалось, что здесь будет проведен фото-проект памяти погибших в Кемерово

Флешмоб, на который всем предлагалось прийти в белом и запустить в небо воздушные шары, теперь якобы «перенесен на неопределенное время». Однако, судя по всему, он просто не состоится.

В стране 28 марта официально объявлен траур, поэтому необходимость в проведении дополнительных мероприятий отпадает.