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Флешмоб в память о сгоревших детях отменен в Саратове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Флешмоб в память о сгоревших детях отменен в Саратове 

Новости Саратова 26 минут назад
Фото: Новости Саратова
Причина отмены мероприятия организаторами акции не уточняется.
Напомним, ранее в соцсетях жители областного центра объявили сбор в Парке Победы 31 марта. Сообщалось, что здесь будет проведен фото-проект памяти погибших в Кемерово.
Флешмоб, на который всем предлагалось прийти в белом и запустить в небо воздушные шары, теперь якобы «перенесен на неопределенное время». Однако, судя по всему, он просто не состоится.
В стране 28 марта официально объявлен траур, поэтому необходимость в проведении дополнительных мероприятий отпадает.
В то же время некоторые пользователи в соцсетях высказали сожаление о том, что символическая акция не состоится. Марина Гончар: «Только что смотрела в инсте видео о том, как сами жители Кемерово выпусти тысячи белых шаров в небо в память о погибших детях. Почему такие жестокие люди в Саратове, не понимаю. У каждого свое мнение, не хочешь — не ходи. Но поддержать нужно, у каждого могло случится такое горе».
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