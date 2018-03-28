Нижегородские «яблочники» оспаривают итоги голосования за президента в суде

Доверенное лицо кандидата на должность Президента РФ Григория Явлинского Олег Родин и член избирательной комиссии Нижегородской области с правом совещательного голоса Марина Чуфарина пытаются через суд отменить результаты голосования на участках №2366 и №2319.

По их словам, избирательная комиссия №2366 в полном составе удалилась из помещения комиссии, не утвердив итоги голосования. Затем в системе ГАС «Выборы» появились результаты, которые расходились с результатами подсчета на избирательном участке.

На УИК №2319 члены избирательной комиссии выезжали в больницу №39. С собой у них не было реестра для голосования, что является нарушением. Кроме того, комиссия позволила проголосовать сотрудникам больницы, что запрещено законом.

— Мы подаем эти иски, чтобы привлечь внимание к самым распространенным нарушениям на выборах, чтобы в будущем выборы проводились более качественно, чтобы избирательные комиссии не манипулировали результатами и ответственно подходили к процедурам, описанным в законе, — пояснил Олег Родин.

Он добавил, что похожие нарушения наблюдались на многих участках в Канавинском районе. По мнению правозащитников, уровень подготовки участковых комиссий этого района очень низкий. Они надеются, что облизбирком обратит на это внимание.