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В Волгограде подземный переход скрывается под водой
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В Волгограде подземный переход скрывается под водой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Подземный переход в Дзержинском районе Волгограда на глазах горожан уходит под воду. По словам спустившихся под землю пешеходов, всего за несколько часов вода поднялась минимум на 20 сантиметров.
— Потоп в переходе от остановки «Бульвар 30-летия Победы» начался сегодня утром, — рассказала волгоградка Татьяна Танина. — Грязная вода все прибывает и прибывает. Пешеходы, тем временем, крадутся по краям, боясь уйти под воду.
Волгоградцы уточняют, что справляться по воде на мини-лодках им можно почти круглый год.
— Этот переход топит с завидной регулярностью, — комментирует Татьяна Минина. — Волгоградцы, которые ходят по этому переходу постоянно, знают, что сюда лучше заходить в резиновых сапогах.
На приход большой воды пожаловались не только пешеходы, но и автомобилисты. Водители уверены, что каждая поездка по затопленным улицам с огромными ямами превращается в русскую рулетку.
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