В Волгограде подземный переход скрывается под водой

Подземный переход в Дзержинском районе Волгограда на глазах горожан уходит под воду. По словам спустившихся под землю пешеходов, всего за несколько часов вода поднялась минимум на 20 сантиметров.

— Потоп в переходе от остановки «Бульвар 30-летия Победы» начался сегодня утром, — рассказала волгоградка Татьяна Танина. — Грязная вода все прибывает и прибывает. Пешеходы, тем временем, крадутся по краям, боясь уйти под воду.

Волгоградцы уточняют, что справляться по воде на мини-лодках им можно почти круглый год.

— Этот переход топит с завидной регулярностью, — комментирует Татьяна Минина. — Волгоградцы, которые ходят по этому переходу постоянно, знают, что сюда лучше заходить в резиновых сапогах.

На приход большой воды пожаловались не только пешеходы, но и автомобилисты. Водители уверены, что каждая поездка по затопленным улицам с огромными ямами превращается в русскую рулетку.