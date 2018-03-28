Директора кубанской спортивной школы заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

Краснодар . 28 марта — Новая Кубань. Под подозрением оказался руководитель муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 2 п. Ильского Северского района. Суть вопроса заключается в том, что школа неправомерно тратит деньги на аренду гостиничных номеров, что не имеет никакого отношения к образовательному процессу.

В ходе проверки было установлено, что спортивная школа не имеет собственного помещения и арендует здание в п. Ильский, по ул. Беличенко, 15А.

Помимо площадей, необходимых для непосредственного ведения образовательного процесса, на втором этаже здания арендуются три жилых помещения в виде гостиничных номеров, за которые также осуществлялась оплата из бюджета. — Говорится в официальном сообщении пресс-службы краевой прокуратуры

Выяснилось, что директор использует гостиничный фонд для личных целей: предоставляет номера коллегам и знакомым безвозмездно. То есть бюджетные средства расходуются не по назначению.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).