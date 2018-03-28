Пропавшего мужчину ищут в Ростове-на-Дону 

Пропавшего Владимира Вытнова разыскивают в Ростове-на-Дону.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт», 24 марта мужчина 1981 года рождения вышел из машины на улице Текучева и пропал.
Приметы горожанина: рост — 170 см, среднего телосложения, карие глаза.
В день исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую парку с меховой оторочкой на капюшоне, серые джинсы, флисовую пеструю кофту с капюшоном и темные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.