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Пропавшего мужчину ищут в Ростове-на-Дону
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пропавшего мужчину ищут в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 33 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего Владимира Вытнова разыскивают в Ростове-на-Дону.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт», 24 марта мужчина 1981 года рождения вышел из машины на улице Текучева и пропал.
Приметы горожанина: рост — 170 см, среднего телосложения, карие глаза.
В день исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую парку с меховой оторочкой на капюшоне, серые джинсы, флисовую пеструю кофту с капюшоном и темные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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