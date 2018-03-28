Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить

Как сэкономить ресурсы

Если представить, что житель Самары до сих пор платил за услуги ЖКХ 1 тыс. рублей в месяц, то с 1 июля исходя из того же объема потребления коммунальных услуг он будет платить 1046 рублей. По мнению экспертов, это повышение — мера неизбежная, и жильцам впору задуматься о количестве потребляемых ресурсов. Первый шаг к тому, чтобы понять, сколько мы потребляем, и начать снижать платежи за счет рационального использования ресурсов — установка приборов учета.

Как рассказывает председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских , недавно в Самарской области утеплили фасады ряда домов. Однако директор по продажам «Энергосбыт Плюс Самара» Юрий Рябов в свою очередь отмечает, что это не сильно повлияло на платежи, так как в основном в домах не установлена система регулирования. Иными словами те, кому теперь становится жарко в утепленных домах, попросту открывают форточки и платят за тепло столько же, сколько и раньше. По словам Рябова, система автоматического регулирования на средний дом может обойтись в 300-400 тыс. рублей.

Но ресурсоснабжающая компания предоставляет жильцам рассрочку на оборудование. Если с собственниками заключен энергосервисный контракт, то платеж в течение года не меняется, только теперь излишние затраты, сэкономленные за счет установки нового оборудования, идут на погашение рассрочки. Когда же все деньги за оборудование будут выплачены, люди будут платить уже только за потребляемые ресурсы. Общедомовые нужды

"Среди всех проблем, с которыми обращаются жители в этом году, 32% — это начисление платы за коммунальные нужды, — рассказывает Виктор Часовских. — В том числе по поводу начисления платы за содержание общего имущества, особенно в части электроэнергии. Например, жителя двухэтажного дома площадью 1269 метров на Мехзаводе за месяц в своей квартире «нажег» меньше, чем на домовые нужды — 65 кВт против 65,32".

Сегодня в каждом муниципалитете должны быть созданы комиссии по решению подобных вопросов. Эксперты должны заниматься проверкой домов, в том числе на соответствие реальных площадей указанным в квитанциях. К примеру, в том же Красноглинском районе была создана комиссия на 359 домов. После проведенных проверок фактическая площадь МОП оказалась в общей сложности на 80% меньше указанной в квитанциях на оплату.

Так как же узнать, соответствует ли реальная площадь МОП той, за которую вы платите? Информация по этим площадям должна быть указана на портале ГИС ЖКХ, а также на сайте ГЖИ. Кроме того, пользователь может сравнить между собой квитанции за разные месяцы. Если размер общей площади «растет», значит дело нечисто. Если же у вас возникло подозрение на то, что вы переплачиваете за общедомовые нужды, приглашайте комиссию, в случае выявления несоответствий она должна отрегулировать этот вопрос с управляющей компанией. Если же и эти меры оказались бесполезны, то можно обратиться в ГЖИ, а инспекция, в свою очередь, при необходимости, обратится в прокуратуру . Восстановить справедливость

"На самом деле проблема глубже, — подчеркнул главный консультант правового управления ГЖИ Самарской области Алексей Давиденко. — Надежнее всего со стороны жителей не только посмотреть площадь на сайте, но и проверить техническую документацию на дом, обратившись непосредственно в управляющую компанию. Но увы, к сожалению, зачастую УК в таких случаях отвечают жильцам, что документы потеряны безвозвратно, так как компании их никто не передавал". В таких случаях нужно быть готовым к тому, что документы нужно будет восстанавливать.

Но проблема кроется еще и в том, что сегодня можно встретить так называемые «фирмы— однодневки», которые заключают с жителями договоры, быстро банкротятся и оставляют за собой большие долги. И здесь, по словам Виктора Часовских, скоро появится эффективное решение. С 1 апреля в Жилищный кодекс внесены изменения в части прямых расчетов с населением. То есть жильцы многоквартирных домов смогут переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями, приняв такое решение на общем собрании жильцов. При этом прежний договор с УК расторгается автоматически через месяц после уведомления о принятии решения.

Максим Чепухов, прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области:

— Сегодня для прокуратуры Самарской области основным вопросом в сфере ЖКХ является правомерность начисления платы за коммунальные услуги. Если наши сотрудники находят нарушение, то они выдают предписание ответственной организации. Как правило, все нарушения устраняются в течение установленного законодательством срока — 30 дней.