Более 29 тысяч новых потребителей пользуются услугами «МРСК Урала»

«МРСК Урала» присоединила в 2017 году более 29 тысяч новых потребителей.

В компании подведены итоги работы по технологическому присоединению на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе энергетического предприятия, всего в 2017 году в филиалы компании поступило более 33 тысяч заявок потребителей различной категории. Динамика поступления заявок по сравнению с 2016 годом сохранилась, что говорит о сохраняющемся спросе на услуги по техприсоединению. Значительная доля заявок до 15 кВт — порядка 90% от общего количества, поступила от физических лиц, которые относятся к льготной категории.

Количество выполненных специалистами энергокомпании договоров составило более 29 тысяч на общую мощность — 940 МВт. Фактически в Свердловской области энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» подключили 9 678 новых потребителей, в Челябинской — 7 886, в Пермском крае — 11 468.

Средний срок технологического присоединения к сетям «МРСК Урала» объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года составил 74 дня. В Свердловской области в 2017 году этот показатель зафиксирован на уровне 60 дней (в том числе по филиалу «Свердловэнерго» — 48 дней, по АО «ЕЭСК» — 72 дня).

Средний срок технологического присоединения объектов льготной категории заявителей, отвечает требованию Постановления Правительства РФ , а именно находится в пределах допустимых 6 месяцев (по факту — средний срок заявителей до 150 кВт по ОАО «МРСК Урала» составляет 182 дня).

Правительством РФ в 2017 году были утверждены целевые модели, направленные на оптимизацию бизнес-процессов основных направлений деятельности, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям. Энергетики «МРСК Урала» приняли самое активное участие в работе над региональной адаптацией целевых моделей, а также в работе над усовершенствованием межведомственного информационного взаимодействия в целях согласования проектной документации, межотраслевым взаимодействием между инфраструктурными организациями.

Если говорить о реализации крупных договоров по технологическому присоединению, то в 2017 году компания выполнила обязательства по подключению нового аэропорта «Большое Савино» в Перми , осуществила подключение торгово-административного центра в г. Нижнем Тагиле , обеспечила электроснабжение гипермаркета «Окей» в Челябинске Екатеринбурге , несколько десятков жилых комплексов в крупных городах присутствия и ряда новых логистических центров.

«На сегодняшний день одним из главных вопросов является упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности субъектов РФ . Именно поэтому процедура технологического присоединения в компании находится на особом контроле. Речь идет и о контроле присоединения объектов бизнеса, так и о контроле над процессом технологического присоединения объектов физических лиц, которые, в основном подключают к электричеству свои жилые объекты. Находится процедура технологического присоединения и на контроле региональных управлений федеральной антимонопольной службы », — подчеркивает заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.

В 2017 году, например, в Свердловской области из более 8 тысяч действующих договоров на технологическое присоединение было зафиксировано всего 21 предписание УФАС по Свердловской области по устранению замечаний в сфере процедуры технологического присоединения.

«Если рассматривать причины их возникновения, то связаны они, прежде всего, с рядом объективных причин. Главная из которых — длительное согласование выделения земли под строительство сетевых объектов. Из-за этого, конечно, в первую очередь страдают наши заявители. Строительство энергообъектов можно выполнить в очень сжатые сроки, но на согласования земли, порой, уходит более полугода. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что это является нашей задачей, но зачастую в ее решении энергетикам нужна помощь профильных ведомств», — подчеркивает Дмитрий Вялков.

Если говорить о просроченных обязательствах по вине сетевой компании, в которые входит и процедуры отведения земли, то эта цифра находится сегодня в Свердловской области на уровне 125 случаев. Каждый из них контролируется профильным подразделением «МРСК Урала». Фактически это не более 1,5% от количества действующих договоров.

В 2018 году работа в части усовершенствования процедуры технологического присоединения будет продолжена. Так, в рамках Российского инвестиционного форума-2018 подписано Соглашение об использовании принципов проектного управления при реализации приоритетных задач в сфере электроэнергетики. Подписи под документом поставили Первый Заместитель Губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор «МРСК Урала» Сергей Дрегваль . На церемонии подписания присутствовали Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова . Подписанное соглашение нацелено на улучшение инвестиционного климата Свердловской области за счет повышения уровня планирования перспективного развития электросетевого комплекса региона, обеспечения надежного электроснабжения потребителей, а также создания условий для внедрения лучших практик и технологий в сфере развития электроэнергетики на территории Среднего Урала.

В документе определены ключевые межведомственные проекты, направленные на обеспечение эффективного социально-экономического развития региона. В частности, внедрение на территории региона единой информационной системы «Портал технологического присоединения».