На ремонт дорожных ям в Архангельске выделят 25,8 миллионов рублей

Победителем аукциона на право проведения ямочного ремонта архангельских дорог стало ОАО «Ремикс»: компания будет ремонтировать дороги областного центра до конца 2018 года.

По словам начальника управления транспорта, дорог и мостов города Алексея ПОТОЛОВА, в данный момент ведутся процедуры по заключению муниципального контракта, стоимость которого — 25,8 миллионов рублей. В пресс-службе администрации Архангельска сообщают, что ремонт асфальта будет вестись «по мере возникновения элементов деформации полотна».

Известно, что работы начнутся 1 апреля на улицах Павла Усова, Смольный Буян, Галушина, Вологодской, Попова, проспектах Обводный канал, Московский и Дзержинского.