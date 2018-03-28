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На ремонт дорожных ям в Архангельске выделят 25,8 миллионов рублей
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На ремонт дорожных ям в Архангельске выделят 25,8 миллионов рублей 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Победителем аукциона на право проведения ямочного ремонта архангельских дорог стало ОАО «Ремикс»: компания будет ремонтировать дороги областного центра до конца 2018 года.
По словам начальника управления транспорта, дорог и мостов города Алексея ПОТОЛОВА, в данный момент ведутся процедуры по заключению муниципального контракта, стоимость которого — 25,8 миллионов рублей. В пресс-службе администрации Архангельска сообщают, что ремонт асфальта будет вестись «по мере возникновения элементов деформации полотна».
Известно, что работы начнутся 1 апреля на улицах Павла Усова, Смольный Буян, Галушина, Вологодской, Попова, проспектах Обводный канал, Московский и Дзержинского.
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