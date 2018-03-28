Ветеринарные врачи повышают профессиональный уровень с помощью вебинаров

В рамках программы дополнительного профессионального образования ветеринарных специалистов Государственной ветеринарной службы города Москвы , ГБУ «Мосветобъединение» еженедельно организует онлайн лекции по различным ветеринарным направлениям.

Лекторами выступают ведущие сотрудники подразделений ГБУ «Мосветобъединение» — доктора и кандидаты ветеринарных наук, врачи высшей квалификационной категорий, чей профессионализм подкрепляется многолетним опытом практической работы. В своих лекциях они представляют наиболее актуальные темы современной ветеринарной медицины домашних животных.

Главная задача вебинаров — повышение квалификации ветеринарных врачей госветслужбы Москвы и получение знаний о современных методах диагностики и лечения, а также обсуждение новых направлений в области ветеринарии.

Одновременно в вебинаре могут принимать участие до 100 ветеринарных специалистов со всей Москвы, не покидая основное место работы. В ходе дистанционного общения слушатели получают возможность обменяться опытом и задать уточняющие вопросы непосредственно во время лекции. Ведь полезные практические советы и важные теоретические знания в области ветеринарии могут пригодиться в ежедневной практике.