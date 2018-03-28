Ветеринарные врачи повышают профессиональный уровень с помощью вебинаров 

В рамках программы дополнительного профессионального образования ветеринарных специалистов Государственной ветеринарной службы города Москвы, ГБУ «Мосветобъединение» еженедельно организует онлайн лекции по различным ветеринарным направлениям.
Лекторами выступают ведущие сотрудники подразделений ГБУ «Мосветобъединение» — доктора и кандидаты ветеринарных наук, врачи высшей квалификационной категорий, чей профессионализм подкрепляется многолетним опытом практической работы. В своих лекциях они представляют наиболее актуальные темы современной ветеринарной медицины домашних животных.
Главная задача вебинаров — повышение квалификации ветеринарных врачей госветслужбы Москвы и получение знаний о современных методах диагностики и лечения, а также обсуждение новых направлений в области ветеринарии.
Одновременно в вебинаре могут принимать участие до 100 ветеринарных специалистов со всей Москвы, не покидая основное место работы. В ходе дистанционного общения слушатели получают возможность обменяться опытом и задать уточняющие вопросы непосредственно во время лекции. Ведь полезные практические советы и важные теоретические знания в области ветеринарии могут пригодиться в ежедневной практике.
«Обучающие вебинары для ветеринарных специалистов подразделений государственной ветеринарной службы города Москвы — отличная возможность повысить профессиональный уровень сотрудников, что, без сомнения, помогает госветслужбе выйти на новый уровень при оказании ветеринарной помощи жителям города», — отметил председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.