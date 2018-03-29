Владимир Чижов: Страны ЕС понимают надуманность претензий к России

«Глава британской дипмиссии в Австрии предпринял демарш с целью побудить нас к конкретным действиям», — цитирует главу австрийского МИД портал kurier.at. Однако нейтральная Австрия, как известно, оказалась среди тех стран — членов ЕС , которые отказались портить отношения с Москвой . Карин Кнайсль провела телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем , и вместе они согласовали общую позицию.

По данным «РГ», давление в этом вопросе оказывалось и на другие страны ЕС. Кампанию по массовой высылке российских дипломатов из США Канады и европейских столиц под предлогом ответа на инцидент в Солсбери уже называют беспрецедентной дипломатической войной. О том, как могут в дальнейшем складываться отношения между Россией и Евросоюзом, рассказал "Российской газете" постпред РФ при ЕС Владимир Чижов

Что ваши европейские коллеги, с которыми вы общаетесь в Брюсселе , говорят о нынешней кампании по высылке российских дипломатов? Верят ли они на самом деле в виновность России в «деле Скрипалей»? Например, бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя признался, что ни за что не пошел бы на такой шаг на основании той информации, которую распространяют британцы.

Владимир Чижов: Если говорить об официальной позиции Евросоюза, то она была сформулирована в конце прошлой недели на саммите ЕС и свелась к словесной поддержке Великобритании . Что касается практических мер, то Брюссель отозвал моего коллегу, главу делегации ЕС в России посла Маркуса Эдерера , для консультаций. Все остальные решения европейцы перенесли с общеевропейского на национальный уровень. Я думаю, что многие страны Евросоюза, которые не смогли сопротивляться требованиям «евросолидарности», понимают всю надуманность претензий к России.

Однако мы видим — и уже не первый раз — ситуацию, когда сохранение единства внутри ЕС становится самоцелью. Другое дело, что этого единства премьер-министр Великобритании Тереза Мэй как раз не добилась. Конечно, больше половины членов ЕС пошли на поводу у англичан. Среди них были и те, кто бежал впереди паровоза в антироссийском порыве. Но больше половины ограничились символическим жестом — высылкой одного дипломата. Хотя, в любом случае, эти меры являются экстраординарными в дипломатической практике и создают весьма негативный прецедент. Что касается России, то можно не сомневаться, что мы ответим зеркально. При этом в ЕС нашлись государства, которые принципиально заявили, что кампанию против России не поддержат. Думаю, им эта принципиальность далась нелегко — особенно некрупным игрокам.

На них оказывалось давление? Что вам об этом известно?

Владимир Чижов: Мы прекрасно знаем, что на страны ЕС, особенно на тех, кто колебался, действительно оказывалось большое давление. Причем не только англичанами, но и американцами.

И по какому сценарию будут теперь развиваться отношения между Россией и Евросоюзом после всего, что произошло?

Владимир Чижов: Безусловно, нашим отношениям с каждой из стран, поддержавших высылку российских дипломатов, нанесен серьезный урон. Восстанавливать их будет непросто. Вопрос о том, зачем европейцам было идти в кильватере Британии, которая скоро покинет Евросоюз, еще долго будет предметом экспертного, научного, философского, а в ряде случаев и медицинского анализа. Логика поведения Лондона мне как раз понятна: из-за проблем с «брекзитом» британское общество расколото, как и сам кабинет министров. Расчет Альбиона на то, что он станет мостом между Европой и Америкой, провалился. Британия вместе с Евросоюзом чуть не попала под пресловутые тарифы США на сталь и алюминий и, может быть, еще успеет попасть (вопрос о введении пошлин на продукцию из ЕС Дональд Трамп решил отложить до 1 мая. — Прим. «РГ»). В такой ситуации британскому правительству объективно был очень полезен отвлекающий маневр, и классический шпионский скандал пришелся как нельзя кстати. Политическая пена этого скандала получилась липкой, но она не затронула представителей бизнеса и тех еврочиновников, которые непосредственно занимаются выстраиванием отношений с нами и осознают необходимость и неизбежность сотрудничества. Они ясно дали это понять.

От чиновников какого уровня исходят такие сигналы?

Владимир Чижов: Разного.

Далекие от политики россияне в эти дни переживают, что у них могут возникнуть трудности при получении многократных виз тех стран ЕС, которые присоединились к выдворению наших дипломатов и в отношении которых, как уже объявлено, будут приняты ответные меры. На ваш взгляд, эти опасения имеют основания?

Владимир Чижов: Я не исключаю, что у российских граждан могут возникнуть определенные проблемы с получением британских виз. Но надеюсь, что с визами стран — участниц Шенгенской зоны этого не произойдет.

Что вам известно о том, как продвигается расследование «дела Скрипалей» в рамках Организации по запрещению химоружия? Мы, со своей стороны, предоставили ОЗХО какую-либо информацию, которая могла бы оказаться полезной?

Владимир Чижов: Нас никто об этом не просил, кроме англичан, которые фактически предъявили нам ультиматум. На ультиматумы мы, как известно, не отвечаем. Это не тот язык, на котором можно говорить с Россией. Я думаю, что вопрос будет прояснен, когда технические эксперты вернутся из Лондона в Гаагу (там находится штаб-квартира организации. — Прим. «РГ»). Хочется надеяться, что их расследование окажется компетентным и объективным, но уверенности в этом пока, к сожалению, нет.

Мы собираемся ставить в Брюсселе вопрос о том, что британская сторона по-прежнему отказывает нашим дипломатам в консульском доступе к Юлии Скрипаль — гражданке РФ?

Владимир Чижов: Вопросы консульского доступа относятся к компетенции отдельных стран.

Ждать совместных мероприятий на высоком политическом уровне и уж тем более проведения саммита Россия — ЕС в нынешних условиях не приходится?

Владимир Чижов: Как известно, по действующему Соглашению о партнерстве и сотрудничестве предусмотрено проведение двух саммитов Россия — ЕС в год. В январе 2014 года состоялся 32-й саммит в Брюсселе, а на 33-й мы ждали наших европейских партнеров в Сочи , но они не приехали. С тех пор вопрос висит в воздухе, но я думаю, что нормализацию отношений начинать надо не с саммита. В первую очередь необходимо реанимировать всю ткань нашего взаимодействия — может быть, не в прежнем виде, а на более прагматичной основе. В те дни, когда Германия принимала решение о высылке наших дипломатов, власти этой страны одобрили строительство и эксплуатацию участка газопровода «Северный поток-2». Это примечательный факт. Кроме того, я бы хотел отметить, что за последние годы далеко вперед ушла евразийская интеграция. И в будущем Евросоюзу придется по многим вопросам иметь дело уже не только с Россией, но с Евразийским экономическим союзом в целом и с Евразийской экономической комиссией

Но диалог между ЕС и ЕАЭС до сих пор не начался.

Владимир Чижов: Пока ведется диалог на экспертном уровне. Он еще не приобрел регулярного характера, но встречи проводятся.

Могут ли Россия и ЕС по-прежнему выступать единым фронтом по таким важным международным вопросам, как борьба за сохранение ядерной сделки с Ираном , которую грозит развалить нынешняя американская администрация?

Владимир Чижов: Мы и сейчас выступаем единым фронтом. На фоне шумихи вокруг «дела Скрипалей» в тени остались другие решения, принятые на саммите Евросоюза. Среди них — как раз подтверждение единой позиции ЕС в пользу сохранения Совместного плана действий по иранской ядерной программе.

При этом три игрока «шестерки» — Британия, Франция и Германия — начали отдельные консультации с Соединенными Штатами. Как мы поступим, если они выйдут на некие «сепаратные» договоренности с американцами?

Владимир Чижов: Эти консультации, в которых мы не участвуем, идут за спиной не только России, но и Китая . Да, кстати, и Европейской внешнеполитической службы, выступающей координатором «шестерки». И мы вправе не считать себя связанными любыми договоренностями, которые будут достигнуты без нас. Думаю, европейцы это понимают и по-прежнему заинтересованы в содействии России при решении серьезных международных проблем.

МИД России

Фейки от Альбиона

Доводы Великобритании о причастности российской стороны к «делу Скрипаля» — это «абсолютный фейк мирового уровня», заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова

Мы прекрасно знаем, что на страны ЕС, особенно на тех, кто колебался, оказывалось большое давление

"Британская сторона намеренно уходила от любых контактов с российским посольством: письменно, устно, телефонные разговоры​​​, — подчеркнула Захарова. — Даже дату, время происшествия, количество вовлеченных в это происшествие людей, степень того, настолько они пострадали, и их самочувствие — вот даже эти базовые вещи мы вынуждены узнавать из СМИ". Российская сторона неоднократно предлагала Лондону сотрудничество в расследовании загадочного инцидента в Солсбери. В частности, дипломатические ноты такого содержания были направлены британской стороне 6, 13, 14 и 22 марта. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова полностью сотрудничать с Лондоном, если тот станет действовать согласно процедурам, прописанным в Конвенции о запрещении химического оружия.

Однако, по словам Захаровой, «британская сторона отмалчивается, либо направляет просто безграмотные ответы, из которых складывается ощущение, что их писал душевнобольной». В них, по ее словам, «перепутано все: даты, имена, должности».

Официально

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , продолжается подготовка к визиту главы Франции Эмманюэля Макрона в Россию, который был запланирован на май. «До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что, не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных, французское руководство не уходит от диалога и, наоборот, настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога. Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента», — обрисовал ситуацию Песков.