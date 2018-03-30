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Скидка 90%: Росимущество пытается найти покупателя для элитных часов губернатора Хорошавина
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Скидка 90%: Росимущество пытается найти покупателя для элитных часов губернатора Хорошавина 

Newsru.com 19 минут назад
Фото: Newsru.com
Росимущество снизило стоимость коллекции элитных часов бывшего губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина, выставленных на аукцион, на 90% — по прежней цене ими никто не заинтересовался. В феврале главу региона приговорили к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество и легализацию доходов, полученных преступным путем.
"Территориальное управление Росимущества по Московской области объявило о проведении аукциона по продаже конфискованных эксклюзивных мужских карманных часов марки «Urwerk» Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. Серия ограничена восемью экземплярами", — говорится на  сайте
ведомства.
Бывший владелец часов не указан, но  РИА «Новости»
сообщает, что это арестованный по подозрению во взяточничестве в крупном размере экс-губернатор Сахалина.
"В связи с тем, что при проведении предыдущих аукционов поданные заявки отсутствовали, начальная цена снижена на 90% и составляет 1 миллион 139 тысяч 290 рублей", — отмечают в ведомстве. Оно поясняет, что ранее часы были в употреблении и находятся на хранении длительный период времени.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 26 апреля 2018 года, для проведения аукциона необходимо не менее двух заявок.
У Александра Хорошавина,
арестованного
в марте 2015 года по обвинению в коррупции в начале февраля следователи
изъяли коллекцию дорогих часов общей стоимостью более 600 млн рублей. Сообщалось, что экс-губернатор обладал 195 элитными часами, стоимость самых дорогих достигала 700 тысяч долларов.
Отметим, коллекционеры не спешат приобретать бывшее добро экс-губернатора. 28 марта был повторно
выставлен
на аукцион конфискованный у Хорошавина автомобиль Bentley Mulsanne, который предыдущий победитель аукциона в начале февраля отказался выкупать на 5,5 миллиона рублей, фактически оставив 259,8 тысячи рублей задаток в пользу государства.
В декабре 2017 года приставы взыскали в пользу государства
недвижимость
семьи Хорошавина.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Бывшего главу островного региона признали виновным в получении взяток (статья 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (статья 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Защита Хорошавина 19 февраля
обжаловала
приговор.
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