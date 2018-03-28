Ищите свои остановки на карте: электрички Прикамья переходят на летнее расписание

С 1 апреля по 28 октября электрички Пермского края будут ходить по летнему расписанию. Это значит, что на пути их следования вновь появятся остановки, которых не было зимой. Это позволит пермякам без труда добраться до своих дач.

Так, пригородные поезда сообщением Верещагино — Балезино и Балезино — Верещагино (№6061/7156, №6063/7152) начнут останавливаться станциях Хрустали, Лып и Ключевское.

Электрички, следующие из Перми в Углеуральскую и обратно, Кизел , Боковую, Дивью, Ярино (№ 6264/6269, 6263, 6266/6265 — 6262/6261, 6268/6267, 6272/6271, 6296/6295, 6298/6291) будут принимать и высаживать пассажиров на остановочном пункте 25 километр перегона Пальники-Дивья.

На остановке 66 километр перегона Кухтым-Боковая начнут тормозить пригородные поезда Пермь 2 — Углеуральская (№ 6264/6269) и Углеуральская — Пермь 2 (№ 6263), Пермь 2 — Кизел (№ 6266/6265 — 6262/6261, № 6268/6267), Пермь 2 — Боковая (№ 6272/6271).

Поезд Чусовская — Пермь 2 (№ 6205) возобновит остановку на 30 километре перегона Адищево — Ляды. На остановочных пунктах Лесная полянка и Залесная перегона Лыды — Сылва начиная с 1 апреля будут останавливаться поезда Пермь 2 — Чусовская (№ 6202/6203, 6204/6205, 6206/6201), Селянка — Пермь 2 (№ 6221).

На 73 километре перегона Сылва — Комарихинская остановку будут делать электрички Пермь 2 — Чусовская (№ 6202/6203, 6204/6205, 6206/6201), Пермь 2 — Комарихинская (№ 6220/6223) и Селянка — Пермь 2 (№ 6221).

Пригородные поезда Пермь 2 — Чусовская и Чусовская (№ 6202/6203, № 6206) — Пермь 2 (№ 6205) будут останавливаться на 101 километре перегона Селянка — Калино . На 120 километре перегона Калино — Лямино также будут тормозить электрички, курсирующие между Пермью и Чусовской (№ 6205 и № 6206).

На 150 километре перегона Углеуральская — Няр с 1 апреля до конца октября введена остановка для поездов Пермь 2 — Кизел (№ 6266/6265 — 6262/6261, № 6268/6267) и Углеуральская — Парк Калийная (№ 6903/6904, 6905/6906, 6907/6908).

Поезда, курсирующие между Чусовской и Парком Калийным также будут останавливаться на 174 и 183 километрах перегона Яйва — Березники-Сортировочные.