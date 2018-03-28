В охотничьих угодьях Самарской области не нашли волков и рысей

Наибольшая численность отмечается среди косуль, общее число которых в охотничьих угодьях Самарской области составляет более 13 тысяч. Больше всего косуль обитает в Исаклинском районе — 1,2 тыс.

На втором месте по самой большой численности находится заяц-русак — их в регионе порядка 12,2 тысяч. Наибольшая концентрация «косых» выявлена охотничьих хозяйствах Кинельского района — более 1,1 тысяч.

Из птиц в охотничьих угодьях Самарской области посчитали тетеревов — их в в регионе более 10,5 тысяч. В Сергиевском районе их больше всего — более 1,8 тысяч.

Лисиц в угодьях Самарской области чуть больше 4,2 тысяч, лосей — более 3,6 тысяч, кабанов — порядка 1,5 тысяч. Кстати, наиболее «густонаселены» кабанами охотугодья Красноярского района, здесь проживает 193 особи.

Также на территориях, предназначенных для охоты, обнаружено 19 особей корсака (степных лисиц).

Интересно, что на территории охотхозяйств губернии не было выявлено ни рысей, ни волков. Хотя, как известно, не так давно впервые за три последних года было обнаружено устойчивое присутствие пяти особей волка на территории национального парка Самарская лука.