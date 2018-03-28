Ещё
В охотничьих угодьях Самарской области не нашли волков и рысей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В охотничьих угодьях Самарской области не нашли волков и рысей 

Волга Ньюс 45 минут назад
Наибольшая численность отмечается среди косуль, общее число которых в охотничьих угодьях Самарской области составляет более 13 тысяч. Больше всего косуль обитает в Исаклинском районе — 1,2 тыс.
На втором месте по самой большой численности находится заяц-русак — их в регионе порядка 12,2 тысяч. Наибольшая концентрация «косых» выявлена охотничьих хозяйствах Кинельского района — более 1,1 тысяч.
Из птиц в охотничьих угодьях Самарской области посчитали тетеревов — их в в регионе более 10,5 тысяч. В Сергиевском районе их больше всего — более 1,8 тысяч.
Лисиц в угодьях Самарской области чуть больше 4,2 тысяч, лосей — более 3,6 тысяч, кабанов — порядка 1,5 тысяч. Кстати, наиболее «густонаселены» кабанами охотугодья Красноярского района, здесь проживает 193 особи.
Также на территориях, предназначенных для охоты, обнаружено 19 особей корсака (степных лисиц).
Интересно, что на территории охотхозяйств губернии не было выявлено ни рысей, ни волков. Хотя, как известно, не так давно впервые за три последних года было обнаружено устойчивое присутствие пяти особей волка на территории национального парка Самарская лука.
Волга Ньюс: последние новости
Минэкономразвития области отчитался о реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса Фигурант дела о картельном сговоре Альберт Навасардян получил должность в больнице им. Середавина Очевидцы сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на перекрестке 22-го Партсъезда/Физкультурная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным827
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку74
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля312
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
01:39
Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение