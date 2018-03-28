В Новом Уренгое обсуждают развитие транспортной инфраструктуры в Арктике

В Новом Уренгое сегодня, 28 марта, начинает работу совместное выездное заседание Комитета Законодательного Собрания автономного округа по экономической политике, бюджету и финансам и Комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии на тему «Актуальные вопросы и перспективы развития транспортной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях Арктики».

Встреча пройдет при участии депутатов Тюменской областной Думы , представителей региональных и местных властей, руководителей предприятий, представителей бизнеса и общественности.

В течение двух дней будут обсуждаться вопросы состояния и развития дорожного хозяйства автономного округа, деятельность предприятий автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта. Как сообщили в пресс-службе парламента, также рассмотрят реализацию в Новом Уренгое проекта аэропортового комплекса.

В рамках совместного выездного заседания запланированы осмотр железнодорожного вокзала и встреча с представителями компании «Уренгойдорстрой».