В Ставрополе набирает обороты программа «Безопасный город»

Программа «Безопасный город» в 2018 году охватит новые микрорайоны, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации обсудили итоги работы комитета по делам ГО и ЧС за 2017 год.

В городе за упомянутый период появилось 174 камеры уличного видеонаблюдения, а систему оповещения дополнили двумя новыми устройствами в новых микрорайонах (на улицах Южный обход и Чехова).

Теперь краевая столица располагает 1591 камерой и 38 комплексами «Гром», 58 сиренами, 10752 радиоточками и 18 мобильными средствами оповещения.