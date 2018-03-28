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В Ставрополе набирает обороты программа «Безопасный город»
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В Ставрополе набирает обороты программа «Безопасный город» 

АиФ Ставрополье 54 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Программа «Безопасный город» в 2018 году охватит новые микрорайоны, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии.
В администрации обсудили итоги работы комитета по делам ГО и ЧС за 2017 год.
В городе за упомянутый период появилось 174 камеры уличного видеонаблюдения, а систему оповещения дополнили двумя новыми устройствами в новых микрорайонах (на улицах Южный обход и Чехова).
Теперь краевая столица располагает 1591 камерой и 38 комплексами «Гром», 58 сиренами, 10752 радиоточками и 18 мобильными средствами оповещения.
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